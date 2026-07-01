PSG : Un joueur tout proche de signer à Barcelone
Gabriel Moscardo

PSG : Un joueur tout proche de signer à Barcelone

PSG01 juil. , 10:35
parQuentin Mallet
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Après une saison passée en prêt du côté du SC Braga, Gabriel Moscardo s'apprête à découvrir la Liga. Le Paris Saint-Germain est proche de trouver un accord avec l'Espanyol de Barcelone pour un prêt d'une saison.
Gabriel Moscardo parviendra-t-il à s'imposer un jour au Paris Saint-Germain ? Arrivé en provenance des Corinthians en janvier 2024, le milieu de terrain brésilien n'a encore jamais disputé le moindre match sous les couleurs parisiennes. Sa route barrée par un milieu de terrain nettement supérieur, il a enchainé un prêt à Reims puis un autre au SC Braga avant de revenir à Paris à l'issue de la saison qui vient de s'achever. Un retour qui sera très bref puisque le milieu de terrain défensif brésilien va, pour la troisième fois consécutive, être prêté par la direction parisienne, sans avoir le temps de montrer son niveau en pré-saison.
Le PSG est en effet très proche de conclure un accord de prêt avec l'Espanyol de Barcelone, selon des informations recoupées du Parisien et de Fabrizio Romano. Gabriel Moscardo était un joueur fortement désiré par Monchi, le directeur sportif du club catalan en poste depuis un an. Concernant les détails du prêt, c'est l'Espanyol qui sera en charge de l'intégralité du salaire du joueur de 20 ans, lequel toucherait 75 000 euros par mois au PSG selon les données.

Gabriel Moscardo, encore prêté pour mieux revenir ?

Le cas de Gabriel Moscardo illustre bien la volonté de la direction parisienne de prendre son temps avec ses meilleurs talents. Considéré comme un grand espoir du football brésilien au moment de son recrutement, le milieu de terrain n'a encore que 20 ans et tout un potentiel à exploiter. Mais les circonstances font qu'il pourra mieux s'aguerrir en ayant un temps de jeu régulier ailleurs plutôt qu'en grappillant quelques minutes sous les ordres de Luis Enrique. En attendant, Gabriel Moscardo avait été recruté 20 millions d'euros en janvier 2024, et pour l'heure, sa valeur marchande ne fait que décroître (7ME sur Transfermarkt). Reste à savoir si tout cela lui permettra d'avoir, un jour, une place plus importante au sein de l'effectif double vainqueur de la Ligue des champions.

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