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PSG : Un joueur du Bayern Munich poussé à Paris

PSG31 mars , 9:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG sait que le prochain mercato estival s’annonce bouillant. Le club de la capitale ne dira notamment pas non à une doublure pour Nuno Mendes.
Le Paris Saint-Germain reste concentré sur sa fin de saison, avec encore deux titres à aller chercher : la Ligue 1 et la Ligue des champions. En fonction des résultats, les champions d’Europe adapteront leur stratégie sur le marché des transferts estival. Si le PSG semble prêt à investir massivement, la possibilité de recruter des joueurs libres de tout contrat ne sera pas non plus écartée.
Ces dernières heures, on a appris que Raphaël Guerreiro ne poursuivra pas l’aventure avec le Bayern Munich. Le Portugais de 32 ans sera donc libre de tout contrat, ce qui représenterait une aubaine pour le PSG s’il souhaitait renforcer le poste de latéral gauche et trouver un remplaçant à Nuno Mendes.

Un profil qui ne fait pas l'unanimité 

Sur son compte X, Romain Collet-Gaudin n’a en tout cas pas manqué l’occasion de pousser le PSG à se positionner sur l’ancien joueur de Lorient : « Ce serait une excellente idée que le PSG se positionne sur Raphaël Guerreiro (32 ans) qui sera libre au 1er juillet prochain ! L’international portugais ne prolonge pas au Bayern Munich. »
Un avis qui n’a cependant pas fait l’unanimité chez les fans franciliens, certains estimant que Paris devrait se tourner vers d’autres profils : « Quel est l’intérêt au juste !? On voit bien que la direction s’oriente plutôt vers des profils jeunes à fort potentiel. Il coche aucune des cases » ; « Paris FC a la rigueur et c’est tout les mecs. C’est absolument pas dans le projet » ; « Portugal Saint-Germain on a dit mais vous aimez trop abuser » ; ou encore « Tellement pas pour le coup, pas le bon profil ».

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L’été prochain, le PSG sera particulièrement attentif à son secteur défensif. Marquinhos, Lucas Hernandez ou encore Lucas Beraldo pourraient quitter le navire, et il faudra impérativement les remplacer si tel est le cas. Raphaël Guerreiro représente un profil expérimenté, déjà familier avec la Ligue 1, mais il ne correspond pas forcément à la stratégie axée sur la jeunesse de Luis Enrique.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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