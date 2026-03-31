PSG : Un joueur du Bayern Munich poussé à Paris

Le PSG sait que le prochain mercato estival s’annonce bouillant. Le club de la capitale ne dira notamment pas non à une doublure pour Nuno Mendes.

Le Paris Saint-Germain reste concentré sur sa fin de saison, avec encore deux titres à aller chercher : la Ligue 1 et la Ligue des champions. En fonction des résultats, les champions d’Europe adapteront leur stratégie sur le marché des transferts estival. Si le PSG semble prêt à investir massivement, la possibilité de recruter des joueurs libres de tout contrat ne sera pas non plus écartée.

Ces dernières heures, on a appris que Raphaël Guerreiro ne poursuivra pas l’aventure avec le Bayern Munich. Le Portugais de 32 ans sera donc libre de tout contrat, ce qui représenterait une aubaine pour le PSG s’il souhaitait renforcer le poste de latéral gauche et trouver un remplaçant à Nuno Mendes.

Un profil qui ne fait pas l'unanimité

Sur son compte X, Romain Collet-Gaudin n’a en tout cas pas manqué l’occasion de pousser le PSG à se positionner sur l’ancien joueur de Lorient : « Ce serait une excellente idée que le PSG se positionne sur Raphaël Guerreiro (32 ans) qui sera libre au 1er juillet prochain ! L’international portugais ne prolonge pas au Bayern Munich. »

Un avis qui n’a cependant pas fait l’unanimité chez les fans franciliens, certains estimant que Paris devrait se tourner vers d’autres profils : « Quel est l’intérêt au juste !? On voit bien que la direction s’oriente plutôt vers des profils jeunes à fort potentiel. Il coche aucune des cases » ; « Paris FC a la rigueur et c’est tout les mecs. C’est absolument pas dans le projet » ; « Portugal Saint-Germain on a dit mais vous aimez trop abuser » ; ou encore « Tellement pas pour le coup, pas le bon profil ».

L’été prochain, le PSG sera particulièrement attentif à son secteur défensif. Marquinhos, Lucas Hernandez ou encore Lucas Beraldo pourraient quitter le navire, et il faudra impérativement les remplacer si tel est le cas. Raphaël Guerreiro représente un profil expérimenté, déjà familier avec la Ligue 1, mais il ne correspond pas forcément à la stratégie axée sur la jeunesse de Luis Enrique.