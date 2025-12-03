PSG : Un joker surprise dès le 13 décembre

Luis Enrique doit composer avec les blessures et forcément cela impacte les résultats du PSG en Ligue 1. Mais l'entraîneur pourrait compter sur le retour d'une de ses stars, Désiré Doué, plus tôt que cela avait été annoncé.

Victime d'une sérieuse blessure a la cuisse droite survenue fin octobre dernier à Lorient, Désiré Doué était parti pour une fin de saison blanche, son retour étant désormais attendu en janvier 2026. Sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain paie l'absence de l'ancien Rennais, dont l'apport est énorme. Et même si les champions d'Europe ne veulent surtout pas forcer le retour de celui qui avait déjà été blessé en septembre dernier avec les Bleus, l'optimisme commence à planer concernant un retour imminent de celui qui a reçu lundi son trophée de Golden Boy

Le quotidien L'Equipe révèle qu'après être parti en Suisse avec une partie de sa famille pendant sa rééducation, Désiré Doué est de retour à Paris où il travaille dur avec son propre préparateur physique. L'ailier tricolore peut notamment enchaîner les courses à bonne intensité. Résultat, une date est avancée pour son possible retour. Celle du 13 décembre prochain.

Doué au Qatar pour la Coupe Intercontinentale

Alors que dans un premier temps, le Paris Saint-Germain avait parlé de 2026, il semble acquis que Désiré Doué pourra participer à la Coupe Intercontinentale prévue le 17 décembre au Qatar. Et avant cela, il devrait même réintégrer le groupe de Luis Enrique pour la rencontre face au FC Metz prévu le 13 décembre. Ce retour avec plusieurs semaines d'avance est une formidable nouvelle pour l'entraîneur du PSG, qui ne s'est jamais plaint de voir son effectif être ainsi décimé, mais qui connaît l'importance de Désiré Doué.

Cette saison, et malgré ses deux blessures sérieuses, le natif d'Angers a marqué trois buts et délivré autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Et il est évident que son retour, associé à celui d'Ousmane Dembélé, va relancer un Paris Saint-Germain qui est légèrement plus dans le dur en Championnat.

Cependant, encore une fois, le PSG ne prendra aucun risque et si d'ici au match à Metz, le staff et Désiré Doué constatent que tout n'est pas réglé, alors le club de la capitale prendra son temps. Paris a appris de ses erreurs du passé, et rien ne sera fait pour précipiter le retour d'un joueur, aussi important soit-il.