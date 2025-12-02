PSG : Deux clubs contactés pour récupérer Beraldo

Arrivé au Paris Saint-Germain il y a près de deux ans, Lucas Beraldo n'a pas vraiment convaincu. Le défenseur central brésilien est bloqué dans un statut de remplaçant au PSG. Suffisant pour le voir partir ? Deux clubs brésiliens se sont rapprochés de lui.

Le travail de Luis Campos au Paris Saint-Germain est logiquement loué. Le conseiller sportif du club parisien est allé chercher des prodiges comme Vitinha, Joao Neves, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Le bilan du dirigeant portugais est presque parfait. Seule ombre au tableau, ses transferts au Brésil en janvier 2024. Le PSG avait acheté le défenseur central Lucas Beraldo et le milieu de terrain Gabriel Moscardo. Aucun des deux n'a réussi à faire son trou à Paris.

Beraldo bientôt de retour au Brésil ?

Pas au niveau requis, Moscardo a été rapidement exfiltré du côté de Reims puis de Braga cette saison. Beraldo est lui resté dans la capitale française mais il suscite autant d'interrogations que son compère brésilien. Remplaçant au PSG, le défenseur central apparaît fébrile lors de ses apparitions en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens se posent la question de son transfert, notamment en prêt. Une idée qui se renforce encore grâce aux cadors brésiliens.

Selon la chaîne Youtube TV Espirito de Porco, des intermédiaires proches de Beraldo ont proposé le défenseur à Flamengo et à Palmeiras. Adversaires en finale de la Copa Libertadores samedi soir, les deux formations luttent pour le titre de champion du Brésil à deux journées de la fin. Un sprint final qui pousse Flamengo et Palmeiras à attendre avant de faire une offre sérieuse pour Beraldo. Les grandes manœuvres dans ce dossier débuteront pour le mois de janvier.

En quête de temps de jeu à Paris, le défenseur central pourrait se laisser tenter par ces pistes. Flamengo notamment s'est fait une spécialité de rapatrier des joueurs en perte de vitesse en Europe comme Jorginho, Danilo ou encore Samuel Lino.