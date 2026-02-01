PSG : Un premier accord trouvé pour Kolo Muani

En difficulté avec Tottenham cette saison, Randal Kolo Muani est dans le viseur de la Juventus Turin, qui aimerait récupérer le buteur sous contrat avec le PSG pour la seconde partie de la saison.

Performant avec la Juventus Turin lors de son prêt en deuxième partie de saison 2025-2026, Randal Kolo Muani n’a pas eu l’occasion de revenir chez les Bianconeri. Aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et la Juve l’été dernier et c’est Tottenham qui en a profité pour récupérer l’attaquant de l’équipe de France en prêt. Sur le papier, l’ancien Nantais avait tout pour réussir en Premier League mais son aventure Outre-Manche se déroule moins bien que prévue. Avec zéro but au compteur en championnat, Randal Kolo Muani déçoit et son avenir pose question

Cet hiver, la Juventus Turin s’est manifestée pour tenter de le récupérer en prêt. Une solution qui plaît au principal intéressé, qui aimerait revenir en Italie pour la seconde partie de saison et ainsi retrouver du temps de jeu et le chemin des filets à six mois de la Coupe du monde. A en croire les informations d’Alfredo Pedulla, des « contacts importants » ont eu lieu dans la journée de samedi entre les différents acteurs de ce dossier.

Le PSG est d'accord pour le prêter à la Juve

Un nouvel élément crucial ressort : le Paris Saint-Germain a donné son accord pour prêter Randal Kolo Muani à la Juventus Turin lors de la seconde partie de saison. L’issue de ce dossier ne dépend toutefois pas du club parisien. Et pour cause, Tottenham reste prioritaire jusqu’à la fin du mercato sur l’avenir du buteur français. Les Spurs disposent du joueur jusqu’au 30 juin prochain dans le cadre de l’accord conclu avec le PSG l’été dernier. Le club londonien est donc le seul décisionnaire pour casser ou non le prêt de Randal Kolo Muani et le remettre à la disposition du Paris Saint-Germain.

La décision finale revient à Tottenham

Or, on ignore encore si les Spurs valideront le départ du buteur de 27 ans car malgré son faible temps de jeu et ses difficultés à marquer, l’ex-attaquant de Francfort offre des solutions à son entraîneur Thomas Frank grâce à sa polyvalence. De plus, Tottenham est qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions et aura donc besoin d’un effectif pléthorique pour faire face à toutes les compétitions en 2026. La Juventus Turin, ravie de voir que le PSG est d’accord pour lui prêter Randal Kolo Muani, attend désormais la décision finale de Tottenham.