ICONSPORT_283608_0094

PSG : Un premier accord trouvé pour Kolo Muani

PSG01 févr. , 16:00
parCorentin Facy
0
En difficulté avec Tottenham cette saison, Randal Kolo Muani est dans le viseur de la Juventus Turin, qui aimerait récupérer le buteur sous contrat avec le PSG pour la seconde partie de la saison.
Performant avec la Juventus Turin lors de son prêt en deuxième partie de saison 2025-2026, Randal Kolo Muani n’a pas eu l’occasion de revenir chez les Bianconeri. Aucun accord n’a été trouvé entre le PSG et la Juve l’été dernier et c’est Tottenham qui en a profité pour récupérer l’attaquant de l’équipe de France en prêt. Sur le papier, l’ancien Nantais avait tout pour réussir en Premier League mais son aventure Outre-Manche se déroule moins bien que prévue. Avec zéro but au compteur en championnat, Randal Kolo Muani déçoit et son avenir pose question.
Cet hiver, la Juventus Turin s’est manifestée pour tenter de le récupérer en prêt. Une solution qui plaît au principal intéressé, qui aimerait revenir en Italie pour la seconde partie de saison et ainsi retrouver du temps de jeu et le chemin des filets à six mois de la Coupe du monde. A en croire les informations d’Alfredo Pedulla, des « contacts importants » ont eu lieu dans la journée de samedi entre les différents acteurs de ce dossier.

Le PSG est d'accord pour le prêter à la Juve

Un nouvel élément crucial ressort : le Paris Saint-Germain a donné son accord pour prêter Randal Kolo Muani à la Juventus Turin lors de la seconde partie de saison. L’issue de ce dossier ne dépend toutefois pas du club parisien. Et pour cause, Tottenham reste prioritaire jusqu’à la fin du mercato sur l’avenir du buteur français. Les Spurs disposent du joueur jusqu’au 30 juin prochain dans le cadre de l’accord conclu avec le PSG l’été dernier. Le club londonien est donc le seul décisionnaire pour casser ou non le prêt de Randal Kolo Muani et le remettre à la disposition du Paris Saint-Germain.

La décision finale revient à Tottenham

Or, on ignore encore si les Spurs valideront le départ du buteur de 27 ans car malgré son faible temps de jeu et ses difficultés à marquer, l’ex-attaquant de Francfort offre des solutions à son entraîneur Thomas Frank grâce à sa polyvalence. De plus, Tottenham est qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions et aura donc besoin d’un effectif pléthorique pour faire face à toutes les compétitions en 2026. La Juventus Turin, ravie de voir que le PSG est d’accord pour lui prêter Randal Kolo Muani, attend désormais la décision finale de Tottenham.

Lire aussi

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculairePSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_285236_0054
OM

OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà

ICONSPORT_286592_0004
Ligue 1

Nice - Brest : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

ICONSPORT_286587_0015
Liga

Liga : Le Real s'en sort in extremis face au Rayo, merci Mbappé

Fil Info

01 févr. , 16:30
OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà
01 févr. , 16:24
Nice - Brest : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
01 févr. , 16:08
Liga : Le Real s'en sort in extremis face au Rayo, merci Mbappé
01 févr. , 15:40
Nantes refuse une énorme offre de dernière minute
01 févr. , 15:20
Ce flop de l'OL intéresse deux clubs
01 févr. , 15:00
Paris lâche 15 ME pour un espoir de Ligue 1
01 févr. , 14:40
Vitinha au Real, le PSG met les choses au clair
01 févr. , 14:20
Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Derniers commentaires

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Rappel moi ta place en LDC toi ?? car bon tenant du titre hein..

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

que d'honneur, venant d'un footix décérébré, t'es même pire que les gregroi etc... sacrée performance

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Donc c est ca l'équipe qui finit 1er se ligue europa ? 😅Bordel le niveau...

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Tu m'aimes toi, et t'en as du temps à perdre à me stalker 😂crétin

Lyon - Lille : les compos (15h00 sur Ligue1+)

Epaules au niveau du coude ? T es dédinitivement un dégénéré congénital....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading