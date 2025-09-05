« ‍Son seul véritable regret ‍», Luis Enrique déçu par Luis Campos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato du PSG n'est clairement pas le plus impressionnant de l'histoire du club de la capitale. Luis Enrique n'a pas été séduit par ce que Luis Campos lui a proposé cet été, avec un gros problème en toile de fond.

Le PSG est-il repu ? Quand on connait l’exigence de tous les instants de Luis Enrique, il est impossible de penser que Paris va se reposer sur ses lauriers cette saison. Néanmoins, il a été étonnant de constater que le champion de France et d’Europe n’a recruté que deux joueurs majeurs cet été, en la personne de Lucas Chevalier et Illya Zabarny. Pour un effectif qui était déjà extrêmement talentueux mais juste sur le plan de la quantité, cela laisse craindre un turnover très limité sur l’ensemble de la saison. Et à certains postes, chaque absence vaudra même son pesant d’or. Mais pourquoi le PSG n’a-t-il pas lâché les cordons de la bourse, alors que les succès en Ligue des Champions, la finale de la Coupe du monde, avaient rempli les caisses ?

Luis Enrique retoque les pistes de Luis Campos

Visiblement, selon Sports Zone, c’est surtout que Luis Enrique n’a pas été convaincu par les options proposées par Luis Campos cet été. Si le changement de gardien était une évidence tant le profil de Gigio Donnarumma n’a jamais séduit l’entraîneur espagnol, et que Zabarnyi représente l’avenir post-Marquinhos, aucun autre renfort n’a séduit le coach du PSG. Luis Campos est connu pour avoir son réseau, mais il faut croire que les propositions n’ont pas fait rêver Luis Enrique. Ce dernier espérait surtout voir venir un arrière droit, ce qui lui aurait éviter de bricoler avec Zaïre-Emery, Marquinhos ou Joao Neves pour compenser les repos ou absences (CAN) d’Achraf Hakimi. Mais rien n’est venu. « Lucho n'a pas été convaincu par les noms proposés sur le poste de latéral droit, son seul véritable regret », explique ainsi le média spécialisé, pour qui ce mercato laisse tout de même un petit goût amer dans la bouche de l’ancien coach du FC Barcelone.

Nul doute qu’il n’en laissera rien transparaitre dans ses prochaines interventions dans les médias, mais Luis Enrique a de la mémoire. Autant dire que Luis Campos aura put-être intérêt à trouver un arrière droit de bon niveau pour le mois de janvier, histoire de faire une retouche d’importance dans l’effectif du PSG, qui risque de tirer la langue après une très longue saison dernière, une préparation écourtée, mais toujours une grande exigence.