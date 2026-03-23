PSG : Un faux compte Dro Fernandez énerve déjà le Barça

Le Paris Saint-Germain a battu l'OGC Nice ce samedi soir en Ligue 1. Dro Fernandez a inscrit son premier but sous les couleurs franciliennes, ce qui n’a pas manqué de faire réagir sur la Toile.

Le Paris Saint-Germain a imposé sa loi à Nice. Si tout n’a pas été parfait, le club de la capitale a récupéré sa place de leader du championnat. Dro Fernandez a pu profiter de quelques minutes de jeu accordées en seconde période, l’occasion pour lui de marquer un joli but.

L’Espagnol monte peu à peu en puissance au PSG , ce qui n’a pas échappé à certains internautes. Un faux compte de Dro Fernandez existe déjà sur X, de quoi, bien évidemment, faire réagir, d’autant que celui-ci n’hésite jamais à tacler le FC Barcelona.

Dro déchaine les réseaux

Après le succès du Paris Saint-Germain et le premier but de Dro Fernandez en Ligue 1, le faux compte a notamment publié :

« C’est justement pour cela que j’ai décidé de quitter le FC Barcelona pour rejoindre le PSG. J’avais besoin que mon travail soit reconnu et de pouvoir prouver ce dont je suis capable. Au PSG, j’ai trouvé exactement ça, et j’ai déjà inscrit mon premier but. Merci à ma famille parisienne ! ».

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En réponse, des internautes n’ont pas manqué de réagir, invitant ce faux compte à cesser immédiatement de se faire passer pour l’Espagnol du Paris Saint-Germain :

« Trouve un taff » ; « Mdrrrrr j’aime bien ton profil d’acteur. Tu prends ton rôle très au sérieux » ;« Ça doit être chaud d’être autant schizophrène et de se prendre pour quelqu’un d’autre, non ? » ; « Ce que tu fais, c’est de la diffamation et de l’usurpation d’identité… Y'a absolument rien de drôle » ;ou encore « La maladie mentale qu’il faut avoir pour se faire passer pour un joueur ».

Toujours est-il que, côté terrain, Dro Fernandez bénéficie d’une belle confiance de la part de Luis Enrique, qui le voulait absolument l’hiver dernier. Le milieu de terrain se montre à la hauteur des attentes et ne regrette en rien son choix d’avoir signé chez la formation championne d’Europe.