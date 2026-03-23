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Dro

PSG : Un faux compte Dro Fernandez énerve déjà le Barça

PSG23 mars , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le Paris Saint-Germain a battu l'OGC Nice ce samedi soir en Ligue 1. Dro Fernandez a inscrit son premier but sous les couleurs franciliennes, ce qui n’a pas manqué de faire réagir sur la Toile.
Le Paris Saint-Germain a imposé sa loi à Nice. Si tout n’a pas été parfait, le club de la capitale a récupéré sa place de leader du championnat. Dro Fernandez a pu profiter de quelques minutes de jeu accordées en seconde période, l’occasion pour lui de marquer un joli but.
L’Espagnol monte peu à peu en puissance au PSG, ce qui n’a pas échappé à certains internautes. Un faux compte de Dro Fernandez existe déjà sur X, de quoi, bien évidemment, faire réagir, d’autant que celui-ci n’hésite jamais à tacler le FC Barcelona.

Dro déchaine les réseaux 

Après le succès du Paris Saint-Germain et le premier but de Dro Fernandez en Ligue 1, le faux compte a notamment publié :
« C’est justement pour cela que j’ai décidé de quitter le FC Barcelona pour rejoindre le PSG. J’avais besoin que mon travail soit reconnu et de pouvoir prouver ce dont je suis capable. Au PSG, j’ai trouvé exactement ça, et j’ai déjà inscrit mon premier but. Merci à ma famille parisienne ! ».

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En réponse, des internautes n’ont pas manqué de réagir, invitant ce faux compte à cesser immédiatement de se faire passer pour l’Espagnol du Paris Saint-Germain :
« Trouve un taff » ; « Mdrrrrr j’aime bien ton profil d’acteur. Tu prends ton rôle très au sérieux » ;« Ça doit être chaud d’être autant schizophrène et de se prendre pour quelqu’un d’autre, non ? » ; « Ce que tu fais, c’est de la diffamation et de l’usurpation d’identité… Y'a absolument rien de drôle » ;ou encore « La maladie mentale qu’il faut avoir pour se faire passer pour un joueur ».
Toujours est-il que, côté terrain, Dro Fernandez bénéficie d’une belle confiance de la part de Luis Enrique, qui le voulait absolument l’hiver dernier. Le milieu de terrain se montre à la hauteur des attentes et ne regrette en rien son choix d’avoir signé chez la formation championne d’Europe.
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Derniers commentaires

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Si Monaco nous bottes les fesses comme tu dis, c'est eux qui vous passe devant.... je dis ça je dis rien 😉

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Non mais je veux bien toutes ces histoires de Ouin ouin, mais ca n'empêche qu'on reste a 1-1 et le match est relancé. On a le droit de gueuler. On peux pas se faire entuber sans rien dire en permanence.

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Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet

L'OL « en danger réel », Romain Molina tremble

Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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