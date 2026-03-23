PSG : Un faux compte Dro Fernandez énerve déjà le Barça

Si Monaco nous bottes les fesses comme tu dis, c'est eux qui vous passe devant.... je dis ça je dis rien 😉
Non mais je veux bien toutes ces histoires de Ouin ouin, mais ca n'empêche qu'on reste a 1-1 et le match est relancé. On a le droit de gueuler. On peux pas se faire entuber sans rien dire en permanence.
Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.
Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet
Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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C’est justement pour cela que j’ai décidé de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. J’avais besoin que mon travail soit reconnu et de pouvoir prouver ce dont je suis capable. Au PSG, j’ai trouvé exactement ça, et j’ai déjà inscrit mon premier but. Merci à ma famille
Dro a marqué le 100e but en compétition officielle cette saison ! 🫂❤️💙 La célébration du jour avec @OoredooQatar