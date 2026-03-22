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PSG : Mayulu absent deux semaines suite à sa blessure

PSG22 mars , 15:10
parClaude Dautel
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Remplacé par Lucas Beraldo à la 43e minute du match entre l'OGC Nice, Senny Mayulu sera absent pour deux semaines a annoncé ce dimanche le club de la capitale.
« Victime d’une lésion au mollet droit lors du match d’hier soir contre Nice, Senny Mayulu restera en soins ces deux prochaines semaines », précise, dans un court communiqué médical le Paris Saint-Germain. Cela tombe bien, la trêve internationale va permettre au jeune joueur parisien, qui va donc renoncer à la convocation avec les Espoirs français, de récupérer avant la reprise du marathon qui attend le PSG jusqu'à la fin de saison.
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OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze

🤡 C'est Zavatta les supp de Paris?

OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze

Joue pas au bonhomme gamin.🤡

OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze

C'est jaune orangé mais pas rouge. Il le blesse mais c'est pas le but. Il n"y avait pas encore occasion de but. C'est dommage, mais c'est le foot.

Monaco revient comme une fusée, l'OL voit rouge

OMFP 😍🥰

OM-Lille : Greenwood sort sur blessure, Lille reste à onze

C'est ce qu'il mérite lui qui aime tabasser les femmes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
Monaco
4627144947389
6
LOSC Lille
4426135840337
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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