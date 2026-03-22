PSG : Mayulu absent deux semaines suite à sa blessure

Remplacé par Lucas Beraldo à la 43e minute du match entre l'OGC Nice, Senny Mayulu sera absent pour deux semaines a annoncé ce dimanche le club de la capitale.

« Victime d’une lésion au mollet droit lors du match d’hier soir contre Nice, Senny Mayulu restera en soins ces deux prochaines semaines », précise, dans un court communiqué médical le Paris Saint-Germain. Cela tombe bien, la trêve internationale va permettre au jeune joueur parisien, qui va donc renoncer à la convocation avec les Espoirs français, de récupérer avant la reprise du marathon qui attend le PSG jusqu'à la fin de saison.