PSG : Un club riche et sérieux négocie pour Gonçalo Ramos

Le PSG sait que l’été sera chaud sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui pourraient très vraisemblablement quitter le club de la capitale : Gonçalo Ramos.

Le Paris Saint-Germain veut tout rafler en cette fin de saison. Il reste deux titres à aller chercher : la Ligue 1 et la Ligue des champions. Tout porte à croire que l’ensemble de l’effectif de Luis Enrique aura un rôle à jouer pour mener à bien les ambitions franciliennes. Gonçalo Ramos fait partie des joueurs qui doivent se contenter des miettes depuis un certain temps. L’international portugais se montre pourtant décisif lorsque son entraîneur fait appel à lui en sortie de banc. Mais le Lusitanien ne veut plus se contenter d’un rôle de supersub et souhaite quitter le PSG dans les prochains mois.

Ramos, direction la Premier League ?

Plusieurs équipes sont intéressées par son profil. Problème : il ne sera pas facile de s’aligner sur son salaire, ni de proposer une offre satisfaisante pour les dirigeants parisiens. D’après des informations relayées par Transferfeed, Aston Villa pourrait en revanche être le club idéal pour accueillir l’ancien attaquant du Benfica. Le club de Birmingham apprécie fortement le profil de Gonçalo Ramos et devrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine. De quoi correspondre aux ambitions du joueur, qui connaît bien les exigences de la compétition.

Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, le natif d’Olhão est estimé à environ 40 millions d’euros par le club de la capitale. Reste à savoir si Paris attendra ou non la Coupe du monde pour le vendre, car en cas de belles performances lors du tournoi, sa valeur pourrait encore augmenter.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Gonçalo Ramos devra rester prêt si Luis Enrique fait appel à lui. Mercredi soir à Munich, le PSG tentera de se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive.