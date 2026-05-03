OM : Encore une mise au vert pour les Marseillais

Suite à la nouvelle désillusion subie face à Nantes samedi (0-3), les joueurs de l’Olympique de Marseille vont encore une fois être punis par leur direction avec une nouvelle mise au vert…

La fin de saison est longue voire même très longue du côté de Marseille… Pourtant bien installé dans les premières places de la Ligue 1 jusqu’en mars, l’ OM se retrouve désormais en dehors des places qualificatives pour les Coupes d’Europe. À deux journées de la fin du championnat, Marseille se classe effectivement septième et n’a plus aucune chance de finir sur le podium.

Il faut dire que depuis un mois et demi, les Phocéens se sont tirés des balles dans les pieds en perdant quatre fois en six matchs. Et l’énorme revers subi à Nantes samedi à La Beaujoire (0-3) restera comme l'humiliation de trop pour les supporters marseillais. Mais que faire pour relancer un effectif à l’arrêt alors que l’OM doit affronter Le Havre et Rennes lors des deux derniers matchs ? Une mise au vert pardi.

Les joueurs de l’OM vont rester à la Commanderie

« Ils retrouveront le centre d'entraînement lundi et ne le quitteront pas le soir, puisqu'une nouvelle mise au vert va débuter ». Pour le moment, la date de fin de cette énième mise au vert n’est pas connue, sachant que les joueurs auront un programme au jour le jour. En effet, selon les informations de L’Equipe , les joueurs d’Habib Beye vont une nouvelle fois se retrouver en mise au vert la semaine prochaine. Convoqués dimanche matin à la Commanderie, les joueurs olympiens ont effectivement appris qu’ils n’auraient aucun répit la semaine prochaine :. Pour le moment, la date de fin de cette énième mise au vert n’est pas connue, sachant que les joueurs auront un programme au jour le jour.

Il y a une dizaine de jours, la direction olympienne avait déjà imposé une mise au vert aux joueurs après la déroute à Lorient (0-2) pour préparer le match contre Nice (1-1). Celle-ci avait démarré le jeudi soir et avait finalement été allégée face à la bonne réaction des joueurs à l’entraînement. En sera-t-il de même la semaine prochaine ? Les joueurs d’Habib Beye devront en tout cas montrer qu’ils ont encore la tête à l’OM, car Medhi Benatia ne leur fera aucun cadeau jusqu’à la fin de la saison…