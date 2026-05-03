FCN : Salement accusé par Kita, ce salarié démissionne

Accusé d’être l’informateur secret de Waldemar Kita au sein du vestiaire de Nantes, le coordinateur médical Nicolas-Pierre Bernot a posé sa démission… Un rebondissement de plus dans la saison complètement lunaire du FCN.

Jusqu’au bout, la saison du FC Nantes a été un calvaire pour les supporters et les suiveurs des Canaris. Malgré un sursaut d'orgueil avec une très belle victoire face à l’OM samedi (3-0), le FCN est pratiquement condamné à la L2, avec toujours cinq points de retard sur le barragiste, Auxerre, à deux journées de la fin. Si sur les terrains, la crise est là, en coulisses aussi, les tensions sont palpables… Après les fusibles des entraîneurs (Luis Castro et Ahmed Kantari) et du responsable du recrutement (Baptiste Drouet), un autre salarié important de Nantes va partir à l’issue de la saison. Il s’agit de Nicolas-Pierre Bernot, le kinésithérapeute et coordinateur médical du club jaune et vert. Mais alors pourquoi a-t-il décidé de démissionner avant que le bateau nantais ne coule définitivement ?

Ces derniers jours, Nicolas-Pierre Bernot se trouvait dans la tourmente. Précisément depuis le 27 avril dernier et une sortie lunaire de son président Waldemar Kita sur Eurosport : « Quand quelqu'un du corps médical vous dit : "Président, il faut absolument changer cet entraîneur, on va à la catastrophe, il ne fait que des bêtises. "Je fais quoi ? ». Quelques jours plus tard, un journaliste local avait confirmé les dires du président nantais dans le podcast Sans Contrôle : « Il y a des gens qui ont été recrutés pour être l'oeil de Moscou, parce que les Kita dirigent le club de Paris, ils ne sont pas présents, ils ont besoin de remontée, donc ils s'appuient sur des proches qu'ils ont nommés dans le vestiaire. C'est le staff médical qui remonte et qui se permet, depuis le temps qu'ils sont là, de donner un avis sportif sur la compétence d'un entraîneur ». Face à cette attaque sans nom, Nicolas-Pierre Bernot a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour se défendre… et donc annoncer sa démission.

« Je n’ai jamais parlé au président pour critiquer un seul des coachs »

« Les reproches qui me sont faits ne reflètent absolument pas la réalité de ce qui se passe au club. Je suis profondément triste et déçu de ces attaques sur mon intégrité et d’être positionné en bouc émissaire. Je tiens à garantir sur ce que j’ai de plus cher que je n’ai jamais parlé au président pour critiquer un seul des coachs qui sont passés au FC Nantes et pas davantage Luis Castro, avec qui j’entretenais, d’ailleurs, de très bons rapports. Je ne suis pas parfait mais je suis intègre, loyal et fidèle et je ne suis certainement pas le manipulateur machiavélique, sournois et fourbe qui a pu être décrit. M’exposer ainsi et me faire passer pour le méchant, alors que j’ai eu à cœur de tout mettre en œuvre au mieux pour le bien commun de l’entreprise dans la bienveillance et la loyauté vis-à-vis de tous est inqualifiable », a lancé le kiné du FCN, défendu depuis par Vahid Halilhodzic en conférence de presse.