Serie A : Hellas, la Juventus rate une occasion en or

35e journée de Serie A :

Allianz Stadium.

Juventus - Hellas Vérone : 1-1.

Buts : Vlahovic (62e) pour la Juve ; Bowie (34e) pour le Hellas Vérone.

À cause de ce nul encaissé à domicile contre l'avant-dernier de Serie A, la Juventus ne profite pas de l'occasion de revenir sur le Milan AC dans la course au podium. À trois journées de la fin du championnat, la Juve (4e) a deux points de retard sur le Milan (3e) et trois d'avance sur Come (5e).