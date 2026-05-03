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Habib Beye

Beye à l'OM, le pire entraineur depuis Roland Gransart

OM03 mai , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Ce samedi, l’OM a été balayé par le FC Nantes en Ligue 1. Habib Beye réalise des débuts historiquement catastrophiques avec les Phocéens.
L’Olympique de Marseille pourrait bien tout perdre en cette fin de saison. La récente défaite sur la pelouse du FC Nantes a un peu plus plongé les Phocéens dans la crise. Pire, l’OM est désormais 7e de Ligue 1. Les hommes d’Habib Beye ont encore deux rencontres à disputer avant de clôturer une saison très décevante. Habib Beye n’aura pas apporté beaucoup au collectif marseillais. L’ancien entraîneur du Stade Rennais ne trouve pas la bonne formule avec un effectif éprouvé et pas au niveau des attentes.

Beye ne pouvait pas faire pire 

Ces dernières heures, le média Football Club de Marseille rappelle d’ailleurs une statistique inquiétante pour Beye. Via X, le compte indique en effet : « Sur ses 10 premiers matchs de Ligue 1 avec l’OM, Habib Beye est le premier depuis 1984 à avoir concédé autant de défaites ! 5 revers, soit 50 % des rencontres : BREST 2-0, 2-1 LOSC, MONACO 2-1, LORIENT 2-0, NANTES 3-0 ». Il faut en effet remonter à 1984 et les six défaites en 10 matchs de Roland Gransart pour trouver pire bilan à Marseille.

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Si Beye est encore sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, il serait étonnant de le voir poursuivre l’aventure au-delà de la saison en cours. Surtout avec le départ prochain de Medhi Benatia, qui l’avait fait venir après son expérience sur le banc du Stade Rennais.
L’été promet d’être très chaud à Marseille. Sans Ligue des champions ni Ligue Europa, c’est tout le projet qui pourrait vaciller. De nombreux départs sont attendus. Au-delà de l’effectif, c’est toute l’organisation sportive qui devra être repensée.
L’OM devra se réinventer, avec la nomination d’un nouveau directeur sportif et, sauf énorme retournement de situation, la mise en place d’un nouvel entraîneur pour tenter de relancer une dynamique positive. Dans un contexte aussi instable, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du club phocéen.
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Et encore, même pas sûr que çà marcherait pour certains qui sont irrécupérables...

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Va te cacher...franchement, tu devrais avoir honte

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Regarde bien comme ça joue bien. Profite.

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saammm il a le seummm

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Kita c 1 gros malpropre en cherchant des prétxts fallacieux pour détourner l'opinion publique tandis que c'est lui é son fils le vrai blm du fc Nantes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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