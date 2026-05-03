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PL : Tottenham tape Aston Villa et sort de la zone rouge

Premier League03 mai , 21:54
parAlexis Rose
0
35e journée de Premier League :
Villa Park.
Aston Villa - Tottenham : 1-2.
Buts : Buendia (90e+6) pour Aston Villa ; Gallagher (12e), Richarlison (25e) pour Tottenham.
Grâce à cette deuxième victoire de suite sous les ordres de Roberto De Zerbi, Tottenham sort de la zone rouge en se classant 17e après 35 journées de PL. À trois journées de la fin du championnat d'Angleterre, les Spurs disposent d'un point d’avance sur West Ham (18e).
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Et encore, même pas sûr que çà marcherait pour certains qui sont irrécupérables...

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Va te cacher...franchement, tu devrais avoir honte

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Regarde bien comme ça joue bien. Profite.

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

saammm il a le seummm

FCN : Salement accusé par Kita, ce salarié démissionne

Kita c 1 gros malpropre en cherchant des prétxts fallacieux pour détourner l'opinion publique tandis que c'est lui é son fils le vrai blm du fc Nantes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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