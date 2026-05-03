PL : Tottenham tape Aston Villa et sort de la zone rouge

35e journée de Premier League :

Villa Park.

Aston Villa - Tottenham : 1-2.

Buts : Buendia (90e+6) pour Aston Villa ; Gallagher (12e), Richarlison (25e) pour Tottenham.

Grâce à cette deuxième victoire de suite sous les ordres de Roberto De Zerbi, Tottenham sort de la zone rouge en se classant 17e après 35 journées de PL. À trois journées de la fin du championnat d'Angleterre, les Spurs disposent d'un point d’avance sur West Ham (18e).