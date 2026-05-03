L'illusion du PSG a flingué l'OM

La saison décevante de l'OM a de quoi surprendre vu l'effectif à disposition. Mais pour un ancien du club, c'est quand Marseille s'est vu trop beau que les ennuis ont commencé à arriver.

Tout le monde y va de son explication pour essayer de comprendre comment une équipe de ce niveau a pu tomber aussi bas cette saison. Habib Beye n’a absolument pas arrangé la situation et l’OM continue de perdre des points en route, au point d’être désormais rayé de la carte pour une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.

L'OM a pensé au titre, et c'était fini

Quand on voit l’effectif sur le papier, il est logique de se demander ce qui a pu arriver dans ce club pour voir une telle déliquescence. Pour Rod Fanni, ancien joueur de l’OM qui a connu de nombreuses crises, il y a clairement eu un excès de confiance en début de saison, quand les Marseillais ont pu penser qu’ils pouvaient briller en Europe et jouer le titre de champion de France au PSG. De l’ambition oui, mais mesurée était nécessaire aux yeux de l’ancien défenseur. « À un moment donné, on a mis la barre beaucoup trop haut par rapport à ce que l’on a. On avait une équipe qui était quand même intéressante, mais de là à avoir des espoirs aussi grands, c’est ce qui plombe tout le monde », a confié Rod Fanni à RMC.

Difficile de dire si l’OM s’est réellement cru capable de jouer le titre face à un PSG de toute façon intouchable en France, mais la retombée est assez terrible, et c’est désarmais un énorme bazar en interne. Ce qui permet à Rod Fanni de passer la seconde couche. « Maintenant on est arrivé à un point où ça 'pète' en interne. Que ce soit le directeur sportif avec l’entraîneur qui s’envoient des messages subliminaux, on voit des joueurs avec des comportements... On voit des joueurs avec des attitudes catastrophiques, notamment contre Nice où on voit des joueurs rigoler avec les adversaires », a balancé le joueur passé par Nice, Rennes et Marseille et pour qui l’OM manque d’humilité et de sérénité pour pouvoir réellement avancer sur la durée.