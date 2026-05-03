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L'illusion du PSG a flingué l'OM

OM03 mai , 21:00
parGuillaume Conte
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La saison décevante de l'OM a de quoi surprendre vu l'effectif à disposition. Mais pour un ancien du club, c'est quand Marseille s'est vu trop beau que les ennuis ont commencé à arriver.
Tout le monde y va de son explication pour essayer de comprendre comment une équipe de ce niveau a pu tomber aussi bas cette saison. Habib Beye n’a absolument pas arrangé la situation et l’OM continue de perdre des points en route, au point d’être désormais rayé de la carte pour une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.

L'OM a pensé au titre, et c'était fini

Quand on voit l’effectif sur le papier, il est logique de se demander ce qui a pu arriver dans ce club pour voir une telle déliquescence. Pour Rod Fanni, ancien joueur de l’OM qui a connu de nombreuses crises, il y a clairement eu un excès de confiance en début de saison, quand les Marseillais ont pu penser qu’ils pouvaient briller en Europe et jouer le titre de champion de France au PSG. De l’ambition oui, mais mesurée était nécessaire aux yeux de l’ancien défenseur. « À un moment donné, on a mis la barre beaucoup trop haut par rapport à ce que l’on a. On avait une équipe qui était quand même intéressante, mais de là à avoir des espoirs aussi grands, c’est ce qui plombe tout le monde », a confié Rod Fanni à RMC.
Difficile de dire si l’OM s’est réellement cru capable de jouer le titre face à un PSG de toute façon intouchable en France, mais la retombée est assez terrible, et c’est désarmais un énorme bazar en interne. Ce qui permet à Rod Fanni de passer la seconde couche. « Maintenant on est arrivé à un point où ça 'pète' en interne. Que ce soit le directeur sportif avec l’entraîneur qui s’envoient des messages subliminaux, on voit des joueurs avec des comportements... On voit des joueurs avec des attitudes catastrophiques, notamment contre Nice où on voit des joueurs rigoler avec les adversaires », a balancé le joueur passé par Nice, Rennes et Marseille et pour qui l’OM manque d’humilité et de sérénité pour pouvoir réellement avancer sur la durée.
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Et encore, même pas sûr que çà marcherait pour certains qui sont irrécupérables...

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Va te cacher...franchement, tu devrais avoir honte

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Regarde bien comme ça joue bien. Profite.

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saammm il a le seummm

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Kita c 1 gros malpropre en cherchant des prétxts fallacieux pour détourner l'opinion publique tandis que c'est lui é son fils le vrai blm du fc Nantes

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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Lens
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58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
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Monaco
54321661056488
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O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
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Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
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3132710153658-22
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Auxerre
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17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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