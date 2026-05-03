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Endrick

Le Real prend une décision radicale, l'OL est concerné

OL03 mai , 20:00
parHadrien Rivayrand
1
L’OL a eu le nez fin il y a quelques mois en s’attachant les services en prêt d’Endrick. Le club madrilène compte néanmoins sur le Brésilien, qui ne restera pas dans le Rhône à moins d'un miracle.
L’Olympique Lyonnais a l’occasion de parfaitement clôturer sa saison. Les Gones sont en effet bien partis pour se qualifier pour la Ligue des champions. Une belle surprise au vu de leur situation en début d’exercice. La cellule de recrutement rhodanienne aura bien travaillé malgré les difficultés financières. Endrick est notamment arrivé en prêt depuis le Real Madrid, et le Brésilien a rapidement marqué les esprits dans l'Hexagone. Si pas mal de fans et d’observateurs de l’OL aimeraient voir Endrick continuer l’aventure avec un nouveau prêt, il n’en sera rien…

Le Real Madrid veut garder Endrick et montre les crocs 

Selon les dernières informations de Graeme Bailey, le Real Madrid n’envisage en effet pas de prêter à nouveau Endrick la saison prochaine. L’objectif est bel et bien de lui faire une place importante dans l’équipe. Les Gones sont désormais fixés et devront trouver un nouvel attaquant cet été afin de renforcer leur secteur offensif, d’autant plus en cas de qualification directe pour la Ligue des champions. À noter que Chelsea et Arsenal sont de leur côté intéressés par la possibilité de recruter Endrick.

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Mais, encore une fois, le Real Madrid ne veut plus voir Endrick évoluer loin du club. À moins d’une demande de transfert, l’attaquant international brésilien sera donc un élément important de la formation espagnole. Reste à savoir sous les ordres de quel entraîneur, car il paraît peu probable qu’Álvaro Arbeloa reste dans ces conditions, alors que le Real Madrid s’apprête à terminer une nouvelle saison sans trophée majeur. Le mercato estival s'annoncera donc particulièrement bouillant au sein d'une institution qui inquiète fortement ses fans et observateurs.
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Et encore, même pas sûr que çà marcherait pour certains qui sont irrécupérables...

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Va te cacher...franchement, tu devrais avoir honte

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Regarde bien comme ça joue bien. Profite.

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

saammm il a le seummm

FCN : Salement accusé par Kita, ce salarié démissionne

Kita c 1 gros malpropre en cherchant des prétxts fallacieux pour détourner l'opinion publique tandis que c'est lui é son fils le vrai blm du fc Nantes

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