Le Real prend une décision radicale, l'OL est concerné

L’OL a eu le nez fin il y a quelques mois en s’attachant les services en prêt d’Endrick. Le club madrilène compte néanmoins sur le Brésilien, qui ne restera pas dans le Rhône à moins d'un miracle.

L’Olympique Lyonnais a l’occasion de parfaitement clôturer sa saison. Les Gones sont en effet bien partis pour se qualifier pour la Ligue des champions. Une belle surprise au vu de leur situation en début d’exercice. La cellule de recrutement rhodanienne aura bien travaillé malgré les difficultés financières. Endrick est notamment arrivé en prêt depuis le Real Madrid, et le Brésilien a rapidement marqué les esprits dans l'Hexagone. Si pas mal de fans et d’observateurs de l’ OL aimeraient voir Endrick continuer l’aventure avec un nouveau prêt, il n’en sera rien…

Le Real Madrid veut garder Endrick et montre les crocs

Selon les dernières informations de Graeme Bailey, le Real Madrid n’envisage en effet pas de prêter à nouveau Endrick la saison prochaine. L’objectif est bel et bien de lui faire une place importante dans l’équipe. Les Gones sont désormais fixés et devront trouver un nouvel attaquant cet été afin de renforcer leur secteur offensif, d’autant plus en cas de qualification directe pour la Ligue des champions. À noter que Chelsea et Arsenal sont de leur côté intéressés par la possibilité de recruter Endrick.

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