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OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 103 mai , 19:47
parAlexis Rose
21
32e journée de Ligue 1 :
La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tolisso – Endrick, Merah, Afonso Moreira – Yaremchuk.
La compo du Stade Rennais : Samba – Seidu, Aït Boudlal, Brassier, Merlin – Szymanski, Rongier, Camara, Al Tamari – Lepaul, Embolo.

Ligue 1

03 mai 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
Yaremchuk37'Tolisso42'Bastardo Moreira52'Moreira de Sousa75'
4
2
Live84'
Rennes
Al Tamari6'Lepaul48'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
84
ENTRE
R. Kluivert
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
T. Morton
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
83
Q. Merlin
RennesRennes
But
75
E. Moreira de Sousa
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
71
ENTRE
M. Nagida
RennesRennes
SORT
A. Seidu
RennesRennes
Voir Les Détails Complets Du Match
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Et encore, même pas sûr que çà marcherait pour certains qui sont irrécupérables...

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Va te cacher...franchement, tu devrais avoir honte

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Regarde bien comme ça joue bien. Profite.

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

saammm il a le seummm

FCN : Salement accusé par Kita, ce salarié démissionne

Kita c 1 gros malpropre en cherchant des prétxts fallacieux pour détourner l'opinion publique tandis que c'est lui é son fils le vrai blm du fc Nantes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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