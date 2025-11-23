ICONSPORT_276732_0355

PSG : Un célèbre journaliste agresse Luis Campos

Le PSG est la meilleure équipe d’Europe depuis quelques mois et c’est en partie grâce à Luis Campos. Pourtant, le directeur sportif portugais a toujours son lot important de détracteurs chez les journalistes.
En recrutant des joueurs tels que Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes ou encore Bradley Barcola et Désiré Doué, Luis Campos a grandement contribué aux succès récents du Paris Saint-Germain sur la scène nationale et européenne. Avec l’entraîneur Luis Enrique, le coordinateur sportif portugais est l’architecte du projet parisien, lequel a pris un virage exceptionnel depuis le départ de Kylian Mbappé il y a un an et demi.
L’ancien directeur sportif de l’AS Monaco fait quasiment l’unanimité chez les observateurs ainsi que chez les supporters. Il demeure toutefois critiqué pour quelques transferts. Le célèbre journaliste Romain Molina n’est pas le dernier à répondre présent lorsqu’il s’agit de taper sur Luis Campos. La preuve après le match entre le PSG et Le Havre puisque celui qui est notamment très actif sur YouTube a rappelé quelques faits d’arme de la part du Portugais.
« Luis Campos a quand même fait payer 20 millions (sans compter les bonus) aux dirigeants du PSG pour Beraldo qui n'était pas international brésilien et qui n'était pas demandé par de très gros clubs européens Sans oublier les 20 millions (et des bonus) pour Moscardo lors du même mercato hivernal, c'est du grande ! » a publié sur X le journaliste, très critique et un poil sévère avec Luis Campos. Ce que les supporters parisiens n’ont pas manqué de lui rétorquer, ces derniers mettant par exemple en avant que bon nombre de joueurs recrutés par Luis Campos ont été de très grandes réussites.

L1 : Bousculé, le PSG garde la têteL1 : Bousculé, le PSG garde la tête
Les meilleurs exemples sont indéniablement ceux de Vitinha, Nuno Mendes ou encore Joao Neves. Des espoirs au Portugal avant leur transfert au PSG mais pas encore les stars qu’ils sont devenus dans la capitale, avec une valeur marchande qui s’est multipliée par deux ou trois. Longtemps en fin de contrat, Luis Campos a prolongé en mai dernier jusqu’en 2030 en faveur du Paris Saint-Germain. Le Portugais va donc devoir vivre avec les critiques de ses haters préférés encore quelques temps.
5
Loading