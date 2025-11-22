L1 : Bousculé, le PSG garde la tête

13e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes

Buts : Lee (29e), Neves (65e), Barcola (87e)

Dans un match vivant et ouvert, le PSG a dominé Le Havre 3-0. Un score sévère pour des Normands très entreprenants au Parc des Princes.

Didier Digard avait promis de ne pas mettre le bus face au Paris Saint-Germain. L'entraîneur du Havre tenait parole, offrant une belle opposition aux Parisiens. Si le PSG dominait les débats, le HAC se créait plusieurs situations dangereuses. Chevalier était sollicité, devant bloquer un tir en angle fermé de Kechta (14e) et surtout aller chercher devant sa ligne un ballon d'Ebonog (25e). Paris prenait finalement les devants grâce à Lee. Le Coréen fusillait Diaw dans une défense havraise prise de vitesse.

Après la pause, le portier parisien était encore sollicité par une équipe du HAC sans complexe. Les jeunes Mbaye et Mayulu manquaient eux de réalisme devant. Ce n'était pas le cas de Joao Neves qui faisait céder un héroïque Diaw. Si Issa Soumaré trouvait encore le poteau ensuite (70e), le PSG n'était plus réellement en danger. Barcola enfonçait le clou pour fixer le score à 3-0. Paris reprend donc la tête du championnat devant l'OM et Lens (30 points contre 28 pour les deux poursuivants). Le Havre est 12e.