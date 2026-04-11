PSG : Tension à Liverpool, Ousmane Dembélé arrive très agacé

Ousmane Dembélé se présente revanchard ce mardi à Liverpool après sa prestation ratée au match aller malgré la belle victoire du PSG au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain débarque à Liverpool avec un Ousmane Dembélé agacé et frustré qui aura à coeur de se rattraper après son match manqué à l'aller au Parc des Princes. Malgré le succès parisien, l'international français a gâché de nombreuses occasions et l'équipe de Luis Enrique ne s'est imposée que 2-0. Un avantage important avant le match retour à Anfield mardi soir, mais qui aurait pu être bien plus important au vu de l'énorme écart de niveau entre le PSG et Liverpool.

Dembélé veut se racheter à Liverpool

Ousmane Dembélé partage évidemment ce sentiment. L’international français arrive à Liverpool ce mardi avec l'envie de se rattraper comme l'a indiqué sur X l'insider Djamel :

« Les joueurs étaient satisfaits de leur performance, mais frustrés, car ils ont le même ressenti que nous et savent qu’on aurait mérité de gagner au grand minimum un but de plus, au vu du nombre d’occasions nettes. En revanche, ils sont totalement concentrés pour le match retour. Ousmane a l’esprit revanchard et veut réaliser une belle perf à Anfield » a-t-il publié.

Par ailleurs interrogé sur la possible présence de Bradley Barcola sur les bords de la Mersey, Djamel s’est voulu rassurant même si rien n’est acté. « Ça va dépendre de ses sensations pendant les prochaines séances. Là, il y avait deux jours de repos (mais lui s’entraînait de son côté car il a hâte de revenir) » a précisé l’insider spécialisé sur le Paris Saint-Germain.

Reste maintenant à voir si Dembélé, Barcola et les autres attaquants du club parisien, parviendront à se montrer au moins aussi efficaces qu’au match aller ce mardi sur la pelouse de Liverpool. Les hommes de Luis Enrique abordent en tout cas ce rendez-vous en terres anglaises avec confiance après un match aller dominé de la tête et des épaules.