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Arne Slot

Slot le promet, le PSG n’aura pas sa peau

PSG10 avr. , 18:30
parEric Bethsy
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Lucide après la défaite contre le Paris Saint-Germain (2-0) mercredi en Ligue des Champions, Arne Slot a reconnu la nette supériorité des Parisiens. Le manager de Liverpool ressent pourtant un énorme soutien qui le met à l’abri d’un éventuel licenciement après ce quart de finale.
La seule bonne nouvelle pour Liverpool, c’est que le Paris Saint-Germain n’a pas totalement tué le suspense. Les hommes de Luis Enrique ont « seulement » pris un double avantage qui ne reflète pas suffisamment leur nette domination dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Lucide, Arne Slot admet volontiers que son équipe s’en sort bien. Le manager des Reds a encore été impressionné par la démonstration des Parisiens.

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Quelques jours après la déroute face à Manchester City (4-0) en FA Cup, une telle contre-performance aurait pu placer le Néerlandais sur un siège éjectable. D’ailleurs, certaines rumeurs circulent et le nom de Xabi Alonso est déjà cité. Mais à sa plus grande surprise, Arne Slot garde la confiance des supporters et de ses dirigeants. « Je sens beaucoup de soutien, et pas seulement de la part des propriétaires, s’est étonné le coach de Liverpool. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je ressens aussi le soutien des supporters. »
« Quand on est sortis du vestiaire à Paris pour s'échauffer, les supporters, après le 4-0 concédé contre Manchester City, ont tout de suite commencé à chanter : "On t'aime Liverpool". Ensuite, je pense qu'il est juste de dire qu'on a été surclassés pendant 90 minutes. On est allés vers le parcage visiteur et ils étaient toujours en train de chanter pour nous et de nous applaudir. On ressent constamment ce soutien. Je pense que le club sait dans quelle phase on se trouve, mais en attendant je me sens totalement soutenu », a affirmé Arne Slot, apparemment pas menacé en cas d’élimination au retour à Anfield mardi.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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