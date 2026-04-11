Junior Kroupi crucifie Arsenal, le PSG doit foncer

Eli Junior Kroupi a inscrit ce samedi en début d’après-midi son 10e but de la saison en Premier League avec Bournemouth sur la pelouse d’Arsenal. Le jeune attaquant français de 19 ans a le profil idéal pour atterrir au PSG.

C’est incontestablement l’une des révélations de la saison en Premier League. A seulement 19 ans, l’ancien buteur lorientais Eli Junior Kroupi fait sensation sous les couleurs de Bournemouth . Auteur de 9 buts en championnat cette saison avant le déplacement des Cherries sur la pelouse d’Arsenal ce samedi à 13h30, le joueur né à Lorient s’est rapidement mis en évidence à l’Emirates Stadium. Buteur en première mi-temps, il a inscrit son 10e but de la saison, prouvant au passage qu’il était capable de se défaire de défenseurs tels que Gabriel ou Saliba, et démontrant qu’il était en mesure de briller dans de grands rendez-vous.

Une donne intéressante pour Didier Deschamps dans l’optique d’une possible surprise pour la Coupe du monde, mais aussi pour les recruteurs des clubs susceptibles de s’intéresser à Eli Junior Kroupi. Parmi eux, le PSG est peut-être à l’affût. Ce ne serait pas étonnant aux yeux de Walid Acherchour. Sur son compte X, le chroniqueur de RMC et de Winamax a fait savoir qu’à ses yeux, l’ancien buteur maison du FC Lorient avait tout pour briller dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain. « Eli Kroupi c’est tellement ma came de joueurs, je le prend tellement au PSG » a publié notre confrère sur son compte X.

Un profil PSG-compatible

Une enflammade logique au vu des performances abouties de l’attaquant de 19 ans sur les pelouses de Premier League depuis le début de la saison. Acheté pour seulement 13 millions d’euros au FC Lorient, l’attaquant français permettra à n’en pas douter à Bournemouth de réaliser une belle plus-value au moment de sa future vente. Reste à savoir si ce sera dès cet été, ou si Bournemouth affichera la volonté de conserver son attaquant. Rien ne presse pour les Cherries puisque Kroupi est sous contrat avec le club anglais pour encore quatre saisons et demi, son bail expirant seulement en juin 2030.