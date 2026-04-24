PSG : Son prix fixé à 90 ME, il rêve de signer

Considéré comme une valeur sûre en Angleterre, Morgan Rogers ouvre la porte à un départ à l’étranger. Et plus précisément au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif d’Aston Villa aime beaucoup l’atmosphère du Parc des Princes et le travail du coach Luis Enrique.

Pour le Paris Saint-Germain , la quête de jeunes joueurs n’est pas forcément incompatible avec d’énormes dépenses sur le marché des transferts. En janvier 2025, le club de la capitale n’avait pas hésité à miser 70 millions d’euros sur l’ancien Napolitain Khvicha Kvaratskhelia. Le champion d’Europe pourrait donc récidiver, mais cette fois du côté de l’Angleterre. Après les rumeurs déjà apparues ces dernières semaines, le journaliste de talkSPORT Ben Jacobs confirme l’intérêt parisien pour Morgan Rogers (23 ans).

Le Paris Saint-Germain suit attentivement l’évolution du milieu offensif d’Aston Villa sachant qu’une ouverture se présentera cet été. Malgré son contrat jusqu’en 2031, les Villans ne retiendront pas l’international anglais à condition d’obtenir au moins 92 millions d’euros pour son transfert. Le meneur de jeu capable d’évoluer sur le côté gauche est annoncé sur le départ et une éventuelle qualification de son équipe pour la Ligue des Champions n’y changerait rien. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, d’autant que son intérêt semble réciproque.

La source affirme que Morgan Rogers, bien que convoité par Arsenal, Manchester United et Chelsea, ouvre la porte à un transfert à l’étranger. Et surtout chez le champion d’Europe. La saison dernière, lorsqu’il avait marqué à Paris (défaite 3-1) en quart de finale aller de C1, le milieu d’Aston Villa avait été impressionné par l’atmosphère du Parc des Princes. Mieux, le joueur passé par Manchester City est décrit comme un grand admirateur du coach parisien Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain a donc tout pour conclure ce dossier. Mais pour le moment, la direction francilienne réfléchirait encore à l’idée de recruter un numéro 10, un ailier ou un avant-centre.