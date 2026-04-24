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Morgan Rogers

PSG : Son prix fixé à 90 ME, il rêve de signer

PSG24 avr. , 18:30
parEric Bethsy
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Considéré comme une valeur sûre en Angleterre, Morgan Rogers ouvre la porte à un départ à l’étranger. Et plus précisément au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif d’Aston Villa aime beaucoup l’atmosphère du Parc des Princes et le travail du coach Luis Enrique.
Pour le Paris Saint-Germain, la quête de jeunes joueurs n’est pas forcément incompatible avec d’énormes dépenses sur le marché des transferts. En janvier 2025, le club de la capitale n’avait pas hésité à miser 70 millions d’euros sur l’ancien Napolitain Khvicha Kvaratskhelia. Le champion d’Europe pourrait donc récidiver, mais cette fois du côté de l’Angleterre. Après les rumeurs déjà apparues ces dernières semaines, le journaliste de talkSPORT Ben Jacobs confirme l’intérêt parisien pour Morgan Rogers (23 ans).

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Le Paris Saint-Germain suit attentivement l’évolution du milieu offensif d’Aston Villa sachant qu’une ouverture se présentera cet été. Malgré son contrat jusqu’en 2031, les Villans ne retiendront pas l’international anglais à condition d’obtenir au moins 92 millions d’euros pour son transfert. Le meneur de jeu capable d’évoluer sur le côté gauche est annoncé sur le départ et une éventuelle qualification de son équipe pour la Ligue des Champions n’y changerait rien. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, d’autant que son intérêt semble réciproque.
La source affirme que Morgan Rogers, bien que convoité par Arsenal, Manchester United et Chelsea, ouvre la porte à un transfert à l’étranger. Et surtout chez le champion d’Europe. La saison dernière, lorsqu’il avait marqué à Paris (défaite 3-1) en quart de finale aller de C1, le milieu d’Aston Villa avait été impressionné par l’atmosphère du Parc des Princes. Mieux, le joueur passé par Manchester City est décrit comme un grand admirateur du coach parisien Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain a donc tout pour conclure ce dossier. Mais pour le moment, la direction francilienne réfléchirait encore à l’idée de recruter un numéro 10, un ailier ou un avant-centre.
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Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

"Tous les avantages" Vision hémiplégique. Lens n'a eu à jouer 2 matches en 3 jours qu'à 2 reprises cette saison (et 2 fois en 4 jours), en lien avec son parcours en Coupe de France. Paris, une vingtaine de fois, mais tu escamotes complètement celà parce que tu ne regardes que les budgets. La LFP n'a pas à adopter une vision comme la tienne. Son rôle est de maintenir un maximum d'équité entre les clubs, riches ou pas. Et dans cette optique, forcer Lens à un 5ieme enchainement de matches cette saison, tandis que son concurrent pour le titre l'a fait à 26 reprises, ça ne devrait même pas susciter de commentaires.

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

L'OM a fait un départ assez correct. C'est plutôt qu'ils n'ont pas tenu sur la durée. Comme toujours depuis plusieurs saisons maintenant.

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

Effectivement, j'escamote complètement la question de la compétence de Habib Beye comme entraineur. S'il reproduit les mêmes erreurs qu'à Rennes, où il a clairement été un boulet pour le club, alors il sera un nouveau problème pour vous. En fait, je pense que malgré votre calendrier favorable, vos joueurs sont trop usés mentalement pour acrocher la LdC, quelque soit la valeur de Beye comme entraineur. En tant que supporteur de l'OM, tu n'as sûrement pas la même approche, tu dois encore y croire...et c'est pas forcément moi qui aurais raison au final.

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

Le salaire de Mastantuono est de 7,29 M€ brut par an selon Capology. Le salaire d'Endrick est de 2,08 M€ brut par an selon Capology, 2,52 M€ selon Footmercato et un peu plus de 4 M€ selon Sergio.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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