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France-Irlande du Nord : Les compos (21h10 sur TF1)

Equipe de France08 juin , 20:12
parCorentin Facy
1
Match de préparation au Mondial 2026
Decathlon Arena (Lille)
France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, T.Hernandez, Rabiot, Tchouaméni, Olise, Dembélé, D.Doué, Mbappé 
Irlande du Nord : P.Charles, Hume, McConville, Brown, Kelly, McCann, S.Charles, Devenny, Spencer, Price, Donley
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Derniers commentaires

L'OM s'écroule, les abonnés en redemandent

ah merde c etait une vanne! personne n avait compris que c etait drôle desolé. alors haha !

Fabio Grosso nommé entraîneur de la Fiorentina

Macron? pooo t en tiens une sacrée couche toi.

Une première recrue à l'OM, c'est déjà la déception

donc c est quoi la deception?

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50M pour barcola c'étati deja enorme à l'époque.

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Ce qui est certain, c'est que progrès ou pas, il ne vaut JAMAIS de la vie 130 millions à l'heure actuelle.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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