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Mondial 2026 : L’Espagne optimiste pour Yamal et Williams

Mondial 202608 juin , 20:40
parFoot01 avec Reuters
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Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a déclaré que Lamine Yamal, Nico Williams et Victor Muñoz étaient en bonne voie pour être disponibles pour le premier match de la Coupe du monde contre le Cap-Vert, le 15 juin.
Lamine Yamal, 18 ans, souffre de problèmes à l'aine et d'une blessure aux ischio-jambiers contractée en avril, tandis que Nico Williams et Victor Muñoz se remettent également de blessures.
Le trio est resté au centre d'entraînement de l'Espagne à Chattanooga, dans le Tennessee, pour poursuivre sa rééducation plutôt que d'accompagner le groupe pour le dernier match de préparation contre le Pérou lundi.
« S'il n'y a pas de contretemps dans les jours à venir, nous pensons qu'ils seront disponibles le 15 », a déclaré dimanche Luis de la Fuente aux journalistes.
« Je pense que tous les trois seront en mesure de jouer. »
Interrogé sur la possibilité que les joueurs soient prêts à débuter contre le Cap-Vert, Luis De la Fuente s’est montré plus prudent.
« Tous les trois sont dans les temps pour être en bonne condition le 15 juin », a-t-il ajouté.

L’Espagne n’a aucun doute avant le début du Mondial 

L'Espagne affrontera le Pérou à Puebla avant de se rendre à Atlanta pour son premier match de Coupe du monde, et Luis De la Fuente a déclaré qu'ils ne prendraient pas leurs adversaires à la légère.
« Pour nous, c’est un match très important », a souligné l’Espagnol. « Nous ne l’abordons pas simplement comme un match de préparation. »
L'Espagne arrive en Coupe du monde parmi les favoris après son triomphe à l'Euro 2024.
L'attaquant Yeremy Pino a déclaré que l'Espagne assumait ces attentes.
« Le statut de favori est normal », a-t-il affirmé. « Nous avons connu de très bonnes années et nous en sommes très fiers. »
« La pression ne devrait pas nous faire jouer moins bien. Elle devrait nous pousser à nous améliorer et à mieux jouer. »
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