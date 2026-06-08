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Michel Platini déclare la guerre au patron de la FIFA

Mondial 202608 juin , 20:30
parClaude Dautel
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Légende du football français et ancien président de l'UEFA, Michel Platini a fait savoir à trois jours de l'ouverture du Mondial 2026 qu'il avait porté plainte contre Gianni Infantino, actuel président de la FIFA.
Si pendant quelques années, Gianni Infantino a été l'homme de confiance de Michel Platini lorsque ce dernier présidait l'UEFA, ce n'est plus le cas depuis bien longtemps. La route des deux hommes s'est séparée lorsque l'ancienne star du football tricolore a visé la présidence de la FIFA, laquelle a finalement été confiée à son ancien secrétaire général. Il est vrai que Michel Platini avait été mis hors course suite à son inculpation avec Sepp Blatter dans ce que l'on avait appelé le FIFAgate, une supposée affaire de corruption dont les deux hommes ont finalement été blanchis l'an dernier. Michel Platini n'avait jamais digéré ce qui ressemblait à un énorme coup tordu, et c'est probablement sans aucun état d'âme qu'il a décidé de porter plainte contre l'actuel patron de la FIFA, lequel s'apprête à donner le coup d'envoi du Mondial 2026, jeudi soir avec l'affiche Mexique-Afrique du Sud.

Platini n'a jamais pardonné ce coup de couteau dans le dos

Selon l'Agence France Presse, qui a reçu un communiqué de Michel Platini, ce dernier a porté plainte pour « trafic d’influence » et « dénonciation calomnieuse ». « Cette plainte, qui vise également deux anciens responsables de la Fifa, est assortie d'une constitution de partie civile, ce qui va entraîner la désignation d'un juge d'instruction », a précisé l'ancien joueur à l'AFP. Pour l'instant, Gianni Infantino ne craint rien, mais Michel Platini a clairement décidé de faire payer au patron de la FIFA toutes les années de mise au placard qu'il a lui-même subies. Désormais, on entre dans une phase judiciaire qui risque de durer longtemps, mais Platoche n'est pas du genre à lâcher si facilement et son ancien secrétaire général va l'apprendre.
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Derniers commentaires

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ah merde c etait une vanne! personne n avait compris que c etait drôle desolé. alors haha !

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