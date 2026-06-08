Mbappé le problème du PSG ? Son meilleur avocat est une star

Depuis le back-to-back du PSG en Ligue des champions, nombreux sont ceux qui estiment que cela confirme que le départ de Kylian Mbappé était une décision salutaire, sous-entendant que le Kid de Bondy nuisait au comportement de son équipe. Une opinion qui révulse une légende du football.

Rafael van der Vaart, qui a brillé sous le maillot du Real Madrid, après avoir connu la carrière que l'on sait à l'Ajax Amsterdam, a du mal à comprendre ceux qui s'en prennent à Kylian Mbappé pour la simple raison que depuis qu'il a signé chez les Merengue, le club de Florentino Perez n'a plus rien gagné, alors que le Paris Saint-Germain flambe en Europe. Pour l'ancien milieu offensif, désormais consultant, tout cela est un scandale. S'exprimant sur le site AceOdds , Rafael van der Vaart est venu au secours de la star française du Real Madrid et des Bleus.

Quand les gens disent que Mbappé est arrogant, ça m'énerve - Rafael van der Vaart, ancien joueur du Real Madrid et des Pays-Bas

« Quand les gens disent que Mbappé est arrogant, ça m’énerve un peu. Et en plus maintenant ils en parlent parce que le PSG a remporté deux Ligues des champions. Tout le monde dit : « Oui, on voit bien que c’était lui le problème ». Et ne vous méprenez pas… le PSG a beaucoup de bons joueurs, mais pas une seule superstar absolue. C’était lui la star mondiale du club. Quand vous jouez avec un joueur comme lui dans votre équipe, les autres bons joueurs s’effacent un peu. C’est lui qui est sous pression, et c’est lui qui a été tenu responsable quand le PSG ne gagnait pas. Maintenant, il est parti et ils se partagent cette pression. C’est beaucoup plus facile pour eux que lorsqu’il était là. Il a toujours marqué beaucoup de buts, comme il le fait au Real Madrid. Il avait la pression de devoir marquer. Les supporters du Real Madrid continuent de le critiquer et j'ignore pourquoi. Il a été de loin leur meilleur joueur cette saison ! », fait remarquer celui qui a connu 109 sélections avec les Pays-Bas.

La France de Mbappé va rouler sur le Mondial

Et à quelques jours du début du Mondial 2026, Rafael van der Vaart estime que Kylian Mbappé va permettre à la France de décrocher une troisième étoile. « Je pense que la France va gagner la Coupe du Monde. J’espère vraiment que Mbappé sera le meilleur joueur du tournoi à cause de toutes ces critiques et des gens qui disent qu’il ne fait rien et qu’il ne fait pas les efforts défensifs, mais je suis sûr à 100 % qu’il sera au top. La France est tout simplement trop forte. Ils pourraient aligner trois équipes différentes et avoir quand même une chance de gagner la Coupe du monde », fair remarque l'ancien joueur néerlandais.