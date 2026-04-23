Le PSG le veut, Arsenal demande 105 millions d’euros

Le PSG a besoin d'un défenseur central cet été, et les candidats sont nombreux. Mais le profil de Gabriel (Arsenal) fait saliver.

Très solide dès que l’hymne de la Ligue des Champions retentit, le PSG a néanmoins l’envie de se renforcer en défense centrale la saison prochaine. Marquinhos est tout de même sur la fin de sa carrière avec Paris, Lucas Hernandez ne répond pas aux attentes de Luis Enrique, et si Illya Zabarnyi échappe aux critiques de la part de son entraineur, force est de reconnaitre qu’il déçoit énormément. Willian Pacho ne pourra pas tenir la baraque tout seul éternellement, et un joueur de premier plan doit être recruté l’été prochain.

Gabriel a tous les atouts pour jouer au PSG

Voilà pourquoi le PSG rêve de Gabriel Magalhaes, le taulier d’Arsenal. Impérial en défense centrale, solide dans les duels, souvent très dangereux sur les coups de pied arrêtés, le Brésilien a pour lui aussi une certaine expérience du championnat de France puisqu’il s’était fait connaitre à Lille.

Ces dernières semaines, Arsenal a vu le Real Madrid et le PSG venir aux renseignements. Le club londonien estime avoir désormais bien grandi et être capable de dire non aux grands d’Europe qui courtisent ses meilleurs éléments. Plongé dans la lutte pour le titre en Premier League et demi-finaliste de la Ligue des Champions sans être spectaculaire, Arsenal est concentré sur ses objectifs.

Néanmoins, selon SportsBoom, les Gunners écouteront les propositions si elles atteignent environ 105 millions d’euros. Ce serait une vente copieuse pour un joueur de 28 ans qui possède encore trois ans de contrat, après ses prolongations en 2023 puis 2025. Autant dire qu’Arsenal n’est pas dos au mur, mais le PSG et le Real Madrid savent au moins quel est le montant à atteindre pour recruter un tel joueur. Un prix qui peut faire peur, mais quand on voit que Paris a mis 70 millions d’euros sur Illya Zabarnyi, tout peut sembler relatif.