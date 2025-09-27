PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG cet été pour rejoindre Manchester City. Le portier italien n'oubliera pas de sitôt son passage dans la capitale française.

Le PSG a décidé de changer de gardien cet été. Gianluigi Donnarumma a quitté le club de la capitale et Lucas Chevalier a rejoint les rangs des champions d'Europe. Un choix fort de la part de Luis Enrique, qui voulait compter sur les services d'un gardien de but plus à l'aise avec ses pieds. Donnarumma a vite su rebondir car il est désormais à Manchester City. Alors qu'il vient de décrocher une nouvelle fois le Trophée Yachine, Donnarumma est revenu sur son départ du PSG. Et l'Italien n'oubliera jamais son expérience dans la capitale française.

Donnarumma n'a pas de haine

Lors d'un entretien accordé à France Football, le gardien champion d'Europe a en effet indiqué concernant le PSG : « Je n'ai rien à me reprocher pour toutes ces années passées à Paris. Je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que nous avons accompli tous ensemble. Ce fut un parcours difficile mais magnifique. Nous avons décroché de nombreuses victoires, couronnées par le succès en Ligue des champions, donc je suis vraiment content de ce que j'ai accompli à Paris.

Chacun fait ses propres choix. Paris restera toujours dans mon coeur, parce que les supporters m'ont tant donné, le club m'a tant donné. Ce fut une très belle aventure. Maintenant, je tourne la page. Je suis à Manchester City, je suis fier d'être ici. Je veux marquer aussi l'histoire de ce club, remporter de nombreux titres, me donner à fond, mouiller le maillot ».

Malgré la déception de son départ, Donnarumma ne veut donc pas porter trop de rancoeur envers Luis Enrique et son staff. Son objectif est de tout faire pour remporter des titres avec Manchester City. Et pourquoi pas une deuxième Ligue des champions de suite ?