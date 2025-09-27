PSG : Barcola de retour contre Auxerre

Le monde entier ne connaît meme pas ton pauvre club a un franc symbolique... Par contre ils connaissent le club élu meilleurs club du monde, avec en son sein le Ballon d or, le meilleur entraineur et champion d europe, meme en étant éliminé en finale de CDMC (tout de meme), ils ont marqué les esprits, victoire flagrante face au Real, face convaincante face au Bayern, domination face a l Atletico ... Dire que certains font la fete après une victoire 1/0 avec un tir cadré et 30% de possession, meme Auxerre n a pas osé !!!
Maintien artificiel de l'OL ? Tu te drogues ?
Doue est une blessure du a une faute, pendant 20min il s est plaint hors DD a attendu la mi temps pour le sortir ... Dembele a eu une alerte avec le PSG lors du match contre Toulouse, alerte notifié a l EDF, Deschamps le savait parfaitement il aurait pu le préserver comme l Espagne a préservé Ruiz Et puis quel equipe a refusé de jouer la CDMC ? Elle a rapporte plus de 100M au PSG, quel club Fr aurait refusé ?
Article sur le PSG ,qui traite des blessés, aucunes allusions a l OM, donc qu est que tu ouvres ta boca ?toi qui vient pleurer sur les articles de l OM... Au faite tjrs pas de réponse, ta honte de me répondre que Tapie a acheté ton pauvre club pour un franc symbolique ?
qu'est ce que tu rqcontes linter s'est fait sortir en 8eme et n'a fait que 4 matchs. Paris a fait 7 matchs et a terminé 2 semqines plus tard. Doue, Bembele, Ruis ? Marquinhos, Barcola, tous des blessures musculaires, du a la surcharge
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
🏟️ Le groupe parisien pour #PSGAJA ce soir au Parc des Princes ! ⌚️ 21h05 @Ligue1