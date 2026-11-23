Confronté aux blessures de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain aimerait se renforcer au mois de janvier. Mais trouver la perle rare va relever de la mission impossible pour le champion d’Europe.

Malgré la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, contractée il y a quelques semaines face à Barcelone, le Paris Saint-Germain n’avait pas l’intention de recruter au mercato hivernal. L’absence du Géorgien était jugée préjudiciable, mais pas au point de tout bouleverser avec la signature d’un nouveau joueur en cours de saison. Ce samedi à Nice, Désiré Doué s’est à son tour blessé gravement au genou et sera absent au moins six mois. Ces deux absences cumulées pourraient donc forcer le PSG à finalement recruter.

Mais quel type de joueur le club parisien va-t-il pouvoir faire venir en janvier prochain ? La question se pose et pour Sidney Govou, il sera quasiment impossible de trouver un joueur compatible avec le style et les ambitions du Paris Saint-Germain en cours de saison. Sur le plateau de Canal+, l’ancien attaquant de l’équipe de France et de l’Olympique Lyonnais a en tout cas tenu un discours plutôt pessimiste sur le sujet.

« Il y a peut-être l’envie de recruter au PSG, mais qui recruter ? La problématique, c’est que pour aller au Paris Saint-Germain aujourd’hui et espérer gagner une Ligue des Champions, il faut un joueur de très très haut niveau. Est-ce qu’un joueur de haut niveau, aujourd’hui dans le contexte, va vouloir venir au Paris SG ? J’ai beau regarder, je ne vois pas quel joueur le PSG va pouvoir sortir d’une grande équipe au mois de janvier » estime Sidney Govou, qui ne voit pas sur quel type de joueur Luis Campos va pouvoir se tourner en janvier prochain. Il y a deux ans, le directeur sportif portugais avait réussi un coup de maître avec la signature totalement inattendue de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Un recrutement du même type ferait évidemment rêver les supporters du club Bleu et Rouge. Cela sera-t-il possible en janvier 2027 ? C’est tout l’enjeu du prochain mercato pour le Paris Saint-Germain.