PSG : Safonov revient pour faire pleurer Chevalier

PSG25 janv. , 12:40
parGuillaume Conte
La concurrence revient pour Lucas Chevalier. Matvey Safonov a repris l'entrainement et arbore une confiance à toute épreuve sur le fait de terminer la saison comme numéro 1 du PSG.
De retour à l’entrainement, Mavtey Safonov a presque vu son importance au PSG être renforcée malgré sa longue absence pour blessure. Le Russe a quitté l’équipe après avoir multiplié les exploits en finale de la Coupe Intercontinentale. Depuis, Lucas Chevalier a repris sa place mais l’ancien lillois n’a pas vraiment convaincu. Face au Sporting Portugal récemment, il a encore été loin d’être impérial, même s’il avait su se montrer décisif face à l’OM dans le Trophée des Champions. Un bilan mitigé pour l’international français, qui va sentir le vent du boulet dans les prochains jours.
En effet, selon la presse russe, qui n’est pas la dernière pour mettre le feu dans ce dossier, Matvey Safonov sait qu’il va falloir s’armer de patience pour avoir de nouveau sa chance, le temps de retrouver la forme après une pause forcée de plus d’un mois. Mais à 26 ans et fort de la confiance gagnée auprès de ses coéquipiers, l’ancien de Krasnodar est désormais persuadé que la deuxième partie de saison sera différente.

Chevalier titulaire contre Newcastle ?

Depuis le mois d’août, le Russe restait en effet sur le banc sans entrer en jeu. Mais la blessure de Chevalier face à Monaco lui a permis d’enchaîner quatre matchs à la suite. Et c’était peut-être parti pour durer. Résultat, Matvey Safonov est persuadé que, dès que Luis Enrique lui redonnera sa chance, il démontrera sa supériorité sur son coéquipier. De quoi relancer le débat sur le titulaire pour la deuxième partie de saison.
Pour le match de mercredi contre Newcastle, le PSG devrait toutefois miser sur la prudence et continuer avec Lucas Chevalier, Safonov n’ayant repris l’entrainement que ce samedi. Mais pour l’avenir, le Russe aborde une confiance à toute épreuve, relayée par la presse russe pour qui le gardien de l’équipe nationale a tout pour être le nouveau numéro 1 définitif des champions d’Europe.
Derniers commentaires

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Mec arrête de parler du connais r au foot lol même à Marseille tu as des joueurs prêter qui joue pas bcp

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Pourquoi les autres ne le font pas ? Pourquoi les saisons précédentes, les autres entraineurs ne l'ont pas fait ? Après ça ne m'étonne pas que les supporters de L1 aiment voir les équipes défensives, ils en bouffent depuis tellement longtemps qu'ils ne semblent vouloir rien d'autre.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Applique tes conseils aussi.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Personnellement, je suis fan de De Zerbi. Déjà par sa passion du foot, c'est tellement cool de le voir si investi, un vrai supporter; mais aussi le jeu qu'il propose. J'aime quand ça joue en transition verticale, j'aime voir que l'on joue avec 4 ou 5 offensifs, j'aime les décrochages, j'aime ce qu'il compte faire de l'équipe. J'espère qu'il sera encore là la saison prochaine.

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

En principe quand tu prend un joueur en prêt c'est pour le faire jouer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

