PSG : Safonov revient pour faire pleurer Chevalier

La concurrence revient pour Lucas Chevalier. Matvey Safonov a repris l'entrainement et arbore une confiance à toute épreuve sur le fait de terminer la saison comme numéro 1 du PSG.

De retour à l’entrainement, Mavtey Safonov a presque vu son importance au PSG être renforcée malgré sa longue absence pour blessure. Le Russe a quitté l’équipe après avoir multiplié les exploits en finale de la Coupe Intercontinentale. Depuis, Lucas Chevalier a repris sa place mais l’ancien lillois n’a pas vraiment convaincu. Face au Sporting Portugal récemment, il a encore été loin d’être impérial, même s’il avait su se montrer décisif face à l’OM dans le Trophée des Champions. Un bilan mitigé pour l’international français, qui va sentir le vent du boulet dans les prochains jours.

En effet, selon la presse russe, qui n’est pas la dernière pour mettre le feu dans ce dossier, Matvey Safonov sait qu’il va falloir s’armer de patience pour avoir de nouveau sa chance, le temps de retrouver la forme après une pause forcée de plus d’un mois. Mais à 26 ans et fort de la confiance gagnée auprès de ses coéquipiers, l’ancien de Krasnodar est désormais persuadé que la deuxième partie de saison sera différente.

Chevalier titulaire contre Newcastle ?

Depuis le mois d’août, le Russe restait en effet sur le banc sans entrer en jeu. Mais la blessure de Chevalier face à Monaco lui a permis d’enchaîner quatre matchs à la suite. Et c’était peut-être parti pour durer. Résultat, Matvey Safonov est persuadé que, dès que Luis Enrique lui redonnera sa chance, il démontrera sa supériorité sur son coéquipier. De quoi relancer le débat sur le titulaire pour la deuxième partie de saison.

Pour le match de mercredi contre Newcastle, le PSG devrait toutefois miser sur la prudence et continuer avec Lucas Chevalier, Safonov n’ayant repris l’entrainement que ce samedi. Mais pour l’avenir, le Russe aborde une confiance à toute épreuve, relayée par la presse russe pour qui le gardien de l’équipe nationale a tout pour être le nouveau numéro 1 définitif des champions d’Europe.