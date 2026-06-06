PSG : Riolo est fier de ce qu'il a fait à Luis Enrique

Luis Enrique réalise des prouesses impressionnantes avec le PSG depuis son arrivée. Daniel Riolo s’était pourtant montré sceptique à ses débuts, même si son discours a évolué au fil du temps.

Le PSG a une nouvelle fois marqué l’histoire en remportant une deuxième Ligue des champions consécutive. Le club de la capitale peut remercier l’apport de Luis Enrique, qui a profondément transformé le visage de l’équipe francilienne. L’Espagnol vient de terminer sa troisième saison à Paris, avec notamment une demi-finale et deux titres en Ligue des champions sur la période. Un bilan exceptionnel.

Pourtant, lors de ses premiers mois dans la capitale, Luis Enrique s’était attiré les critiques de certains journalistes. C’est notamment le cas de Daniel Riolo, qui reprochait à l’entraîneur espagnol son attitude face aux médias ainsi que certains choix tactiques.

Riolo donne sa version sur Enrique

Lors de la réception du PSG à l’Élysée après ce deuxième sacre européen, Emmanuel Macron avait d’ailleurs glissé une remarque à l’attention des consultants critiques. « Je n’oublie pas tous les experts du foot qui disaient que ça allait être terrible quand Luis Enrique est arrivé. On a vu un coach qui a été un chef d’orchestre extraordinaire. C’est la meilleure réponse à toutes les critiques », avait déclaré le président de la République.

Sur RMC, Daniel Riolo a réagi à cette sortie d’Emmanuel Macron. Selon lui, ses propos ont été mal interprétés : « Quand Luis Enrique est arrivé, j’étais plutôt positif. C’est ensuite, durant la saison 2024-2025, que j’ai été le plus critique à son égard. Donc au début bien, puis très critique et après quand il a fini par dire ce que je disais, tout s'est correctement passé... »

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Il ajoute également avoir échangé avec la communication du club : « J’ai eu un rendez-vous avec la com’ du PSG et je leur ai demandé : “Est-ce que vous pensez qu’il est nécessaire pour notre club d’avoir quelqu’un qui s’adresse aussi mal aux journalistes ?” On m’a répondu qu’on allait lui en parler, et j’ai constaté par la suite que les choses avaient changé. »

Difficile de savoir dans quelle mesure ces échanges ont influencé Luis Enrique, mais une chose est certaine : sa méthode fonctionne. L’entraîneur espagnol bénéficie d’un vestiaire très réceptif, et ses joueurs lui rendent pleinement sur le terrain. Peu concerné par les critiques, il poursuit sa route avec une efficacité redoutable — et tant que les résultats suivent, rien ne semble pouvoir l’atteindre.