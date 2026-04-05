PSG : Pour 25 ME, le roc défensif est trouvé à Lille

Le Paris Saint-Germain a retrouvé des couleurs ces dernières semaines mais le secteur défensif inquiète encore. Les Parisiens sont sommés de recruter l'été prochain. La révélation du LOSC cette saison est une cible sérieuse.

Candidat pour une deuxième Ligue des champions de rang, le Paris Saint-Germain sera t-il à la hauteur de son programme copieux ? Les Parisiens devront écarter Liverpool avant une possible demi-finale contre le Real ou le Bayern. Offensivement, les hommes de Luis Enrique sont en forme à l'image du duo Kvaratskhelia-Dembélé. Derrière, c'est une autre histoire. Safonov n'est pas rassurant dans les buts et la défense inquiète régulièrement. Illya Zabarnyi ressemble vraiment à la mauvaise pioche de l'été.

Le PSG fonce sur Nathan Ngoy

L'Ukrainien est loin de valoir les 63 millions d'euros investis au mercato . Lourd, maladroit voire naïf à certains moments, il ne s'impose pas comme une solution d'avenir. Le PSG réfléchit déjà à dénicher un nouveau cador en charnière centrale. Plusieurs pistes ont été explorées comme Ousmane Diomandé au Sporting, Karim Coulibaly au Werder Brême ou Tylel Tati à Nantes. Cependant, la direction parisienne a peut-être trouvé plus fiable à proximité de la capitale.

Selon le compte X PSGInside-Actus, Paris vise désormais le Lillois Nathan Ngoy. L'international belge réalise une superbe première saison au LOSC. Solide dans ses interventions, doté d'une bonne lecture de jeu, il bénéficie d'une qualité technique non négligeable. Le joueur de 22 ans fait l'unanimité au PSG, que ce soit auprès de Luis Campos ou de Luis Enrique. Reste à finaliser le transfert de l'ancien joueur du Standard de Liège.

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Paris entend offrir 25 millions d'euros à Lille pour Nathan Ngoy. Une somme inférieure aux autres pistes parisiennes. Néanmoins, difficile de croire que le LOSC accepte de faire un tel cadeau pour l'une de ses meilleures valeurs marchandes. Le PSG devra sans doute augmenter son offre de manière significative. Le jeu en vaut la chandelle pour un joueur de plus en plus impressionnant en Ligue 1 et désormais rôdé au football européen grâce à la Ligue Europa.