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Nathan Ngoy

PSG : Pour 25 ME, le roc défensif est trouvé à Lille

PSG05 avr. , 13:00
parMehdi Lunay
1
Le Paris Saint-Germain a retrouvé des couleurs ces dernières semaines mais le secteur défensif inquiète encore. Les Parisiens sont sommés de recruter l'été prochain. La révélation du LOSC cette saison est une cible sérieuse.
Candidat pour une deuxième Ligue des champions de rang, le Paris Saint-Germain sera t-il à la hauteur de son programme copieux ? Les Parisiens devront écarter Liverpool avant une possible demi-finale contre le Real ou le Bayern. Offensivement, les hommes de Luis Enrique sont en forme à l'image du duo Kvaratskhelia-Dembélé. Derrière, c'est une autre histoire. Safonov n'est pas rassurant dans les buts et la défense inquiète régulièrement. Illya Zabarnyi ressemble vraiment à la mauvaise pioche de l'été.

Le PSG fonce sur Nathan Ngoy

L'Ukrainien est loin de valoir les 63 millions d'euros investis au mercato. Lourd, maladroit voire naïf à certains moments, il ne s'impose pas comme une solution d'avenir. Le PSG réfléchit déjà à dénicher un nouveau cador en charnière centrale. Plusieurs pistes ont été explorées comme Ousmane Diomandé au Sporting, Karim Coulibaly au Werder Brême ou Tylel Tati à Nantes. Cependant, la direction parisienne a peut-être trouvé plus fiable à proximité de la capitale.
Selon le compte X PSGInside-Actus, Paris vise désormais le Lillois Nathan Ngoy. L'international belge réalise une superbe première saison au LOSC. Solide dans ses interventions, doté d'une bonne lecture de jeu, il bénéficie d'une qualité technique non négligeable. Le joueur de 22 ans fait l'unanimité au PSG, que ce soit auprès de Luis Campos ou de Luis Enrique. Reste à finaliser le transfert de l'ancien joueur du Standard de Liège.

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Paris entend offrir 25 millions d'euros à Lille pour Nathan Ngoy. Une somme inférieure aux autres pistes parisiennes. Néanmoins, difficile de croire que le LOSC accepte de faire un tel cadeau pour l'une de ses meilleures valeurs marchandes. Le PSG devra sans doute augmenter son offre de manière significative. Le jeu en vaut la chandelle pour un joueur de plus en plus impressionnant en Ligue 1 et désormais rôdé au football européen grâce à la Ligue Europa.
N. Ngoy

N. Ngoy

BelgiumBelgique Âge 22 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs24
Buts1
Passes décisives2
Jaune8
Rouge1
Jaune Rouge0
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L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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