Rayan au PSG, la presse brésilienne s'enflamme
Rayan, un joueur de Bournemouth très convoité

Le PSG tenté par le nouveau génie brésilien à 100ME

PSG23 mars , 12:00
parClaude Dautel
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Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien au poste d'avant-centre, Rayan, l'attaquant de Bournemouth est sur les tablettes du PSG.
Transféré lors du dernier mercato d'hiver du club brésilien de Vasco de Gama à Bournemouth pour 28,5 millions d'euros, Rayan suscite tellement d'engouement que les dirigeants du club anglais ont aussitôt fixé à 100 millions d'euros une éventuelle clause libératoire de l'attaquant de 19 ans. Cela tombe plutôt bien puisque le média brésilien RTI Esporte annonce ce lundi que Rayan pourrait quitter le club de Premier League dès le prochain mercato estival. Car plusieurs clubs sont intéressés par le natif de Rio de Janeiro et notamment deux superpuissances financières, à savoir le Paris Saint-Germain et Manchester United.

Rayan présent contre la France

Avec deux buts et une passe décisive en seulement huit matchs, Rayan s'est déjà fait un nom en Premier League, et c'est pour cela que Carlo Ancelotti l'a sélectionné pour les deux matchs amicaux que le Brésil s'apprête à jouer contre la France et la Croatie. De quoi forcément faire grimper le prix du joueur visé par le PSG. Cependant, le média brésilien précise que, du côté de Bournemouth, on n'est pas « pressé de vendre l’attaquant brésilien », mais que si une offre pour Rayan devait atteindre les 100 millions d'euros, alors les Cherries laisseront partir ce dernier, que ce soit à Paris, à Manchester United ou ailleurs.
Au moment où le Paris Saint-Germain négocie difficilement avec Ousmane Dembélé une prolongation de contrat, et que le nom de Bradley Barcola circule aussi en Premier League, l'idée de voir un jeune attaquant brésilien débarquer au PSG n'est pas si folle que cela. L'été dernier, Luis Campos avait réussi à arracher à Bournemouth la signature d'Illia Zabarnyi après d'âpres négociations, et si réellement les champions d'Europe en titre veulent s'avancer dans cette opération, il ne fait aucun doute qu'ils iront au bout. Les supporters parisiens auront donc un regard attentif aux deux matchs que le Brésil va jouer lors de cette trêve internationale, et notamment celui contre la France durant lequel Rayan pourrait faire ses grands débuts avec la Seleçao.
R. Rocha

R. Rocha

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.

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Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet

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Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)

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Il y aurait une solution très simple comme au basket, l'entraîneur de chaque équipe devrait avoir deux possibilités de visionnage de la VAR. Quand bien même il aurait eu vous me direz ça ne l'a pas empêché de visionner le tacle de boucher de Stessin sur Tolisso et de retirer son carton rouge.

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4
O. Lyonnais
47271458412912
5
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4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
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222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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