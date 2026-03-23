Le PSG tenté par le nouveau génie brésilien à 100ME

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien au poste d'avant-centre, Rayan, l'attaquant de Bournemouth est sur les tablettes du PSG.

Transféré lors du dernier mercato d'hiver du club brésilien de Vasco de Gama à Bournemouth pour 28,5 millions d'euros, Rayan suscite tellement d'engouement que les dirigeants du club anglais ont aussitôt fixé à 100 millions d'euros une éventuelle clause libératoire de l'attaquant de 19 ans. Cela tombe plutôt bien puisque le média brésilien RTI Esporte annonce ce lundi que Rayan pourrait quitter le club de Premier League dès le prochain mercato estival. Car plusieurs clubs sont intéressés par le natif de Rio de Janeiro et notamment deux superpuissances financières, à savoir le Paris Saint-Germain et Manchester United.

Rayan présent contre la France

pressé de vendre l’attaquant brésilien », mais que si une offre pour Rayan devait atteindre les 100 millions d'euros, alors les Cherries laisseront partir ce dernier, que ce soit à Paris, à Manchester United ou ailleurs. Avec deux buts et une passe décisive en seulement huit matchs, Rayan s'est déjà fait un nom en Premier League, et c'est pour cela que Carlo Ancelotti l'a sélectionné pour les deux matchs amicaux que le Brésil s'apprête à jouer contre la France et la Croatie. De quoi forcément faire grimper le prix du joueur visé par le PSG. Cependant, le média brésilien précise que, du côté de Bournemouth, on n'est pas «», mais que si une offre pour Rayan devait atteindre les 100 millions d'euros, alors les Cherries laisseront partir ce dernier, que ce soit à Paris, à Manchester United ou ailleurs.

Au moment où le Paris Saint-Germain négocie difficilement avec Ousmane Dembélé une prolongation de contrat, et que le nom de Bradley Barcola circule aussi en Premier League, l'idée de voir un jeune attaquant brésilien débarquer au PSG n'est pas si folle que cela. L'été dernier, Luis Campos avait réussi à arracher à Bournemouth la signature d'Illia Zabarnyi après d'âpres négociations, et si réellement les champions d'Europe en titre veulent s'avancer dans cette opération, il ne fait aucun doute qu'ils iront au bout. Les supporters parisiens auront donc un regard attentif aux deux matchs que le Brésil va jouer lors de cette trêve internationale, et notamment celui contre la France durant lequel Rayan pourrait faire ses grands débuts avec la Seleçao.