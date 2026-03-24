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Luis Enrique

Le PSG accusé de tricher en Ligue des champions

PSG24 mars , 8:40
parHadrien Rivayrand
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Le PSG affrontera Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale souhaite reporter la rencontre de Ligue 1 à Lens, prévue entre les deux confrontations avec les Reds.
Les choses sérieuses ont commencé pour le PSG, qui ne cesse de monter en puissance. Le club de la capitale peut encore viser deux trophées cette saison : la Ligue 1 et la Ligue des champions. Pour maximiser leurs chances, les Franciliens veulent maintenir un effectif frais. Le PSG avait déjà réussi à reporter la réception de Nantes, programmée entre les deux matchs face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette fois, les champions d’Europe souhaitent récidiver, avec la rencontre face à Lens.
Une demande aurait été formulée malgré le refus des Sang et Or. À noter que le PSG n’est pas le seul club à avoir demandé un report : le RC Strasbourg, engagé en Ligue Europa Conference, a également formulé une requête similaire.

Liverpool d'accord à 100% avec le RC Lens 

En plus du RC Lens, c’est désormais Liverpool qui ne souhaite pas voir le PSG bénéficier d’un temps de repos entre les deux matchs des quarts de finale. D’autant que les Reds devront eux-mêmes enchaîner avec une rencontre contre Fulham. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club de la Mersey préfère affronter un PSG fatigué et potentiellement amoindri, afin d’augmenter ses chances de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des champions.

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Il reste maintenant à savoir quelle décision prendra la Ligue de Football Professionnel. Habituellement, celle-ci cherche à favoriser les clubs encore engagés en compétitions européennes. Mais cette saison, la lutte pour le titre en Ligue 1 est particulièrement serrée, et le RC Lens souhaite également tirer profit d’un PSG éventuellement fatigué pour nourrir ses ambitions et rêver en grand.
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Javier Tebas n'a pas la langue dans sa poche mais il faut lui reconnaitre qu'il est le seul a avoir osé et a avoir mis le Barca au pas (fair play Financier) Depuis le même Barca se fait tout petit

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Aah Tebas... yavait longtemps !

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A l'inverse ce n'est pas parce qu'on a pas d'expérience, que l'on est pas compétent. Tes certitudes me font rire. en 20 ans de carrière dans le foot pro, Payet a très bien pu se faire une idée précise du poste de directeur sportif. Ce n'est pas un "parachuté" du foot. En fait on n'en sait rien dans un sens comme dans l'autre.

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Cette fois je suis d'accord avec lui Equipe jeune et pas préparée a la saison qu'ils ont fait Mais belle saison tout de même

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Donc de m.rde réuni ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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