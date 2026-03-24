Le PSG accusé de tricher en Ligue des champions

Le PSG affrontera Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale souhaite reporter la rencontre de Ligue 1 à Lens, prévue entre les deux confrontations avec les Reds.

Les choses sérieuses ont commencé pour le PSG , qui ne cesse de monter en puissance. Le club de la capitale peut encore viser deux trophées cette saison : la Ligue 1 et la Ligue des champions. Pour maximiser leurs chances, les Franciliens veulent maintenir un effectif frais. Le PSG avait déjà réussi à reporter la réception de Nantes, programmée entre les deux matchs face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette fois, les champions d’Europe souhaitent récidiver, avec la rencontre face à Lens.

Une demande aurait été formulée malgré le refus des Sang et Or. À noter que le PSG n’est pas le seul club à avoir demandé un report : le RC Strasbourg, engagé en Ligue Europa Conference, a également formulé une requête similaire.

Liverpool d'accord à 100% avec le RC Lens

En plus du RC Lens, c’est désormais Liverpool qui ne souhaite pas voir le PSG bénéficier d’un temps de repos entre les deux matchs des quarts de finale. D’autant que les Reds devront eux-mêmes enchaîner avec une rencontre contre Fulham. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club de la Mersey préfère affronter un PSG fatigué et potentiellement amoindri, afin d’augmenter ses chances de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des champions.

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Il reste maintenant à savoir quelle décision prendra la Ligue de Football Professionnel. Habituellement, celle-ci cherche à favoriser les clubs encore engagés en compétitions européennes. Mais cette saison, la lutte pour le titre en Ligue 1 est particulièrement serrée, et le RC Lens souhaite également tirer profit d’un PSG éventuellement fatigué pour nourrir ses ambitions et rêver en grand.