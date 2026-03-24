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Greenwood et l'OM, l'Angleterre lâche une bombe

OM24 mars , 12:00
parCorentin Facy
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Les rumeurs se multiplient ces derniers jours autour du potentiel départ de Mason Greenwood à la fin de la saison. Mais pour la presse anglaise, l’ailier de 24 ans n’a pas encore quitté l’OM, loin de là.
Deux ans après son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance de Manchester United pour 25 millions d’euros, Mason Greenwood va-t-il quitter la France ? Ce scénario a pris de l’épaisseur ces derniers jours. L’Atlético de Madrid et la Juventus Turin se sont manifestés et s’imposent comme les deux candidats les plus crédibles à la signature de l’ailier anglais de 24 ans. La Juve a même un léger avantage dans ce dossier si l’on se fie aux derniers échos de la presse italienne, Mason Greenwood ayant déjà donné son accord sur le principe pour rejoindre la Vieille Dame.
Néanmoins, rien n’est encore ficelé et un revirement de situation favorable à l’OM est encore possible selon le Manchester Evening News. Le média britannique l’affirme, Mason Greenwood n’a pas encore acté de manière définitive la décision de quitter Marseille. Un scénario est notamment possible, celui de voir l’Anglais rester à l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions si dans le même temps, la Juventus Turin manque le coche pour accéder à la C1. Cela ne relève pas de la science-fiction puisque si les championnats s’arrêtaient demain, Marseille (3e de Ligue 1) serait en Ligue des Champions au contraire de la Juventus Turin (6e de Série A).

Greenwood n'a pas encore quitté l'OM

Pour le club phocéen, l’enjeu des prochaines semaines est donc colossal, à savoir conserver sa place sur le podium pour accéder à la plus prestigieuse des compétitions européennes, avec le bonus financier que cela implique. Un gros chèque de l’UEFA qui permettrait à l’Olympique de Marseille d’avoir suffisamment de latitude financière pour garder Mason Greenwood. Au contraire, si l’équipe d’Habib Beye venait à manquer le coche, la vente de l’attaquant anglais serait indispensable pour renflouer les caisses. A l’étranger, on parle déjà d’un transfert à plus de 50 millions d’euros en cas de départ. Tout en sachant que Manchester United conserve un pourcentage d’environ 40% sur la revente de Mason Greenwood.

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47271458412912
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7
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