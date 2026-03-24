John Textor

Le fisc lancé aux trousses de John Textor

OL24 mars , 10:30
parClaude Dautel
Rien ne va plus pour John Textor qui est acculé par les créanciers, notamment en France, mais qui va désormais devoir composer avec le fisc brésilien qui a décidé de le poursuivre.
On l'a appris la semaine passée, l'Olympique Lyonnais est mis sous pression par un établissement bancaire qui a prêté de l'argent au club rhodanien à la demande de John Textor pour des recrutements fictifs. Tandis que l'OL est de nouveau sous pression, le Brésil a également décidé de s'attaquer frontalement à John Textor, dont la gestion de Botafogo semble aussi calamiteuse que celle qu'il avait à Lyon. En effet, le quotidien brésilien O Globo annonce que Textor et Botafogo sont poursuivis par l'État de Rio de Janeiro pour des dettes fiscales qui n'ont pas été réglées. L'homme d'affaires américain est dans le collimateur du fisc local, et ne pourra pas faire durer le plaisir trop longtemps.

Textor ne doit pas plaisanter avec le fisc brésilien

« L’État de Rio de Janeiro poursuit Botafogo, représenté par John Textor, pour impôts impayés. Le bureau du procureur général de l'État a ouvert trois nouvelles procédures de recouvrement fiscal pour non-paiement de la TVA et des contributions au Fonds de lutte contre la pauvreté. Le montant total des dettes s'élève à plus de 2,3 millions de reais (ndlr : 700.000 euros) », explique Ancelmo Goes, journaliste du grand quotidien brésilien. Cela n'empêche toutefois pas John Textor de dormir, puisque ce dernier négocie actuellement avec l'entourage d'Hernan Crespo, dont il souhaite faire l'entraîneur de Botafogo. Et cela alors même que les indemnités du dernier coach n'ont pas encore été réglées. Au Brésil, certains estiment que l'homme d'affaires américain pousse son club droit dans le mur, comme il a failli le faire avec l'Olympique Lyonnais.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

