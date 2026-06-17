PSG : Lucas Chevalier s'en va, il a choisi sa destination

Relégué au poste de gardien remplaçant après l'avènement de Matvey Safonov, Lucas Chevalier cherche activement à quitter le Paris Saint-Germain. Sa priorité est de continuer à évoluer dans l'un des cinq grands championnats.

Lucas Chevalier ne s'attendait sûrement pas à passer la moitié de la saison sur le banc. Arrivé au PSG en tant que remplaçant attitré de Gianluigi Donnarumma au poste de gardien numéro 1, l'ancien Lillois a enchaîné des prestations très moyennes au point d'être relégué définitivement sur le banc au profit de Matvey Safonov en milieu de saison.

Le Russe a gagné la confiance de Luis Enrique et est désormais considéré comme le portier titulaire au club de la capitale, ce qui a entrainé une grosse réflexion chez Chevalier. Et si L'Equipe assurait dernièrement qu'il n'avait pas encore fait part de son désir de partir, la presse turque n'est pas aussi affirmative à ce sujet.

Lucas Chevalier a tranché

En effet, à en croire les informations de Fanatik, Lucas Chevalier a bel et bien décidé de quitter le Paris Saint-Germain cet été. La faute à un repositionnement au poste de gardien de but numéro 2 dans la hiérarchie parisienne. Le fait d'avoir manqué la Coupe du monde 2026 avec les Bleus et de ne pas avoir été titularisé lors des rencontres les plus importantes de la saison en Ligue des champions le pousse à aller voir ailleurs, dans un des cinq grands championnats si possible.

Le journal turc explique toutefois que s'il ne trouve pas chaussure à son pied dans un top club européen, il restera ouvert à d'autres propositions, et cite Besiktas comme l'une des écuries un peu plus exotiques qui attend de ses nouvelles. A Lucas Chevalier désormais de faire un choix fort, sachant qu'Aston Villa est régulièrement cité dans les formations intéressées. Un point de chute qui serait plus qu'intéressant pour lui puisque les Villans joueront la prochaine Ligue des champions.