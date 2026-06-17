ICONSPORT_361644_0475
Lucas Chevalier

PSG : Lucas Chevalier s'en va, il a choisi sa destination

PSG17 juin , 13:00
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Relégué au poste de gardien remplaçant après l'avènement de Matvey Safonov, Lucas Chevalier cherche activement à quitter le Paris Saint-Germain. Sa priorité est de continuer à évoluer dans l'un des cinq grands championnats.
Lucas Chevalier ne s'attendait sûrement pas à passer la moitié de la saison sur le banc. Arrivé au PSG en tant que remplaçant attitré de Gianluigi Donnarumma au poste de gardien numéro 1, l'ancien Lillois a enchaîné des prestations très moyennes au point d'être relégué définitivement sur le banc au profit de Matvey Safonov en milieu de saison.
Le Russe a gagné la confiance de Luis Enrique et est désormais considéré comme le portier titulaire au club de la capitale, ce qui a entrainé une grosse réflexion chez Chevalier. Et si L'Equipe assurait dernièrement qu'il n'avait pas encore fait part de son désir de partir, la presse turque n'est pas aussi affirmative à ce sujet.

Lire aussi

PSG : Milan va lâcher un énorme chéque pour le tueur parisienPSG : Milan va lâcher un énorme chéque pour le tueur parisien
PSG : Fabian Ruiz à Galatasaray, un agent est mandatéPSG : Fabian Ruiz à Galatasaray, un agent est mandaté

Lucas Chevalier a tranché

En effet, à en croire les informations de Fanatik, Lucas Chevalier a bel et bien décidé de quitter le Paris Saint-Germain cet été. La faute à un repositionnement au poste de gardien de but numéro 2 dans la hiérarchie parisienne. Le fait d'avoir manqué la Coupe du monde 2026 avec les Bleus et de ne pas avoir été titularisé lors des rencontres les plus importantes de la saison en Ligue des champions le pousse à aller voir ailleurs, dans un des cinq grands championnats si possible.
Le journal turc explique toutefois que s'il ne trouve pas chaussure à son pied dans un top club européen, il restera ouvert à d'autres propositions, et cite Besiktas comme l'une des écuries un peu plus exotiques qui attend de ses nouvelles. A Lucas Chevalier désormais de faire un choix fort, sachant qu'Aston Villa est régulièrement cité dans les formations intéressées. Un point de chute qui serait plus qu'intéressant pour lui puisque les Villans joueront la prochaine Ligue des champions.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368247_0006
Mondial 2026

Portugal-Congo : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)

Afonso Moreira ICONSPORT_364694_0088
OL

OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix

Wahi ICONSPORT_364872_0099
OGC Nice

Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué

pantaloni-16-9
OGC Nice

Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)

Fil Info

17 juin , 17:46
Portugal-Congo : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)
17 juin , 17:40
OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix
17 juin , 17:20
Nice : Elye Wahi arrêté pour suspicion de match truqué
17 juin , 17:04
Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)
17 juin , 17:00
OM : Un international français ciblé, le renfort surprise de Genesio
17 juin , 16:40
Michou interdit de stade ? M6 explique son absence
17 juin , 16:20
Messi en larmes après « des jours difficiles »
17 juin , 16:20
Un club de Ligue 1 tente le pari Savanier
17 juin , 16:00
TV : Portugal - RD Congo, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Derniers commentaires

Le Real Madrid annonce la signature de Bernardo Silva (officiel)

Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

Un gardien de 17 ans débarque à l'OM

Il en est où le projet "OM NEXT GÉNÉRATION"?

Pantaloni remplace Puel à l'OGC Nice (officiel)

En espérant que le costume ne soit pas trop grand pour lui

Mondial 2026 : Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

Ça, je n'y crois absolument pas. Si vous vous souvenez d'un match de l'équipe de France à Nice contre l'Italie, ils avaient joué dans ce système et ça avait très bien fonctionné.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading