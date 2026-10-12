Donnarumma est bouillant avant de retrouver le PSG

Il a la classe, mais n’a pas encore tout montré ,il peut être encore meilleur et être le super joueur du club
les sites poubelles de foot accentuent ce phenomene....comme ici par exemple
au 140 douzième coup c la faute à l'arbitrage ne t'en déplaise : il y avait le contrat Kahusak sur sa gueule , ce putain de corse / boucher .
ne parle pas avec ce cinglé , ça vaut pas un pet de lapin .
J'avoue qu'il a pris cher Openda pendant tout le match......
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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