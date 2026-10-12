Donnarumma est bouillant avant de retrouver le PSG

Ancien gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma va retrouver les Parisiens en tant qu’adversaire mercredi en Ligue des Champions. Le géant italien sera probablement remonté, et pas seulement à cause du traitement infligé par Luis Enrique.

Avant la confrontation entre Manchester City et le Paris Saint-Germain mercredi à l’Etihad Stadium, il n’est pas difficile d’imaginer l’état d’esprit de Gianluigi Donnarumma. Le gardien des Citizens a évidemment de bons souvenirs du club de la capitale, lui qui a largement contribué au premier sacre en Ligue des Champions. Mais les conditions de son départ à l’été 2025 lui ont forcément laissé un goût amer.

Rappelons que l’Italien, pourtant héroïque quelques mois plus tôt, avait été poussé vers la sortie par Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain avait laissé filtrer l’information selon laquelle Gianluigi Donnarumma n’acceptait pas la nouvelle politique salariale. Mais le dernier rempart n’entrait tout simplement pas dans les plans de l’entraîneur parisien qui avait privilégié le recrutement de Lucas Chevalier. Ce n’était pas forcément le meilleur choix de Luis Enrique. En tout cas, le Mancunien aborde sûrement la rencontre avec l’envie de prendre sa revanche. D’autant que le public d’Anfield l’a bien chauffé dimanche.

Les supporters de Liverpool s’en sont pris aux joueurs de Manchester City en raison des 114 infractions au règlement financier de la Premier League. Les critiques n’ont pas empêché les Skyblues de remporter ce choc à l’extérieur (3-0). Mais au moment de regagner le vestiaire après le coup de sifflet final, Gianluigi Donnarumma a perdu son calme. L’international italien a fait demi-tour lorsqu’il a entendu un fan des Reds le traiter de tricheur. Il a fallu l’intervention d’un membre du staff mancunien pour empêcher l’ancien Parisien de déraper devant tout le monde. Autant dire que le gardien de Manchester City sera chaud bouillant pour ses retrouvailles avec le Paris Saint-Germain.