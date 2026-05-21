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PSG : Luis Enrique annonce la date de sa retraite

PSG21 mai , 16:00
parCorentin Facy
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En poste depuis trois ans, Luis Enrique fait le bonheur du PSG. Mais l’entraîneur espagnol, sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2027, n’a pas l’intention de prolonger sa carrière très longtemps.
Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis le 5 juillet 2023, Luis Enrique a conquis tout le monde dans la capitale française. Après des débuts complexes, durant lesquels l’Espagnol a subi de nombreuses critiques notamment en raison de sa communication clivante, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a réussi à faire l’unanimité. Les résultats y sont pour beaucoup, avec trois titres de champion de France et surtout un sacre en Ligue des Champions, et la possibilité de réaliser le « back to back » face à Arsenal le 30 mai prochain.
Je ne veux pas être un vieux schnocks comme entraîneur
- Luis Enrique
Le PSG savoure ce moment historique, et profite de son entraîneur tant qu’il est encore là. D’abord car pour l’heure, Luis Enrique n’a toujours pas prolongé son contrat avec Paris, qui expire en juin 2027. Mais surtout car le Catalan n’a pas l’intention de prolonger sa carrière sur le très long terme comme il l’a confié à La Nueva España. « Je ne veux pas être un vieux schnock comme entraîneur. Je ne le souhaite pas » a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre.
« Il est vrai que je vois de plus en plus de vieux schnocks à ce poste. Moi, je pense qu’au-delà de 60 ans… D’ailleurs, j’en plaisante avec mon frère Felipe. Je lui dis ‘je dois prendre ma retraite avant toi’. Il a un an de moins que moi, il a 55 ans. Et il prend sa retraite à 61 ans, alors faites le calcul » a plaisanté Luis Enrique, qui a actuellement 56 ans et qui pourrait donc faire un trait sur sa carrière d’entraîneur d’ici cinq ans au maximum.
A moins que le besoin d’exercer ce métier soit finalement trop fort et que Luis Enrique revienne sur ses propos, comme de nombreux entraîneurs l’ont fait avant lui. Avant de penser à la retraite du technicien espagnol, le PSG espère d’abord prolonger son contrat. Les négociations pour une prolongation jusqu’en 2030 sont en bonne voie, mais n’ont toujours pas abouti à un accord définitif pour le moment.
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@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

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Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

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C'est malheureusement la marque de fabrique de ce site. Et vu les buses et les rageux qui trainent souvent sur les articles de l'OM, même avec des titres en rapport avec le contenu, ça ne les ferait pas plus réfléchir^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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