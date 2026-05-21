PSG : Luis Enrique annonce la date de sa retraite

En poste depuis trois ans, Luis Enrique fait le bonheur du PSG. Mais l’entraîneur espagnol, sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2027, n’a pas l’intention de prolonger sa carrière très longtemps.

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis le 5 juillet 2023, Luis Enrique a conquis tout le monde dans la capitale française. Après des débuts complexes, durant lesquels l’Espagnol a subi de nombreuses critiques notamment en raison de sa communication clivante, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a réussi à faire l’unanimité. Les résultats y sont pour beaucoup, avec trois titres de champion de France et surtout un sacre en Ligue des Champions, et la possibilité de réaliser le « back to back » face à Arsenal le 30 mai prochain.

Je ne veux pas être un vieux schnocks comme entraîneur - Luis Enrique

Le PSG savoure ce moment historique, et profite de son entraîneur tant qu’il est encore là. D’abord car pour l’heure, Luis Enrique n’a toujours pas prolongé son contrat avec Paris, qui expire en juin 2027. Mais surtout car le Catalan n’a pas l’intention de prolonger sa carrière sur le très long terme comme il l’a confié à La Nueva España. « Je ne veux pas être un vieux schnock comme entraîneur. Je ne le souhaite pas » a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre.

« Il est vrai que je vois de plus en plus de vieux schnocks à ce poste. Moi, je pense qu’au-delà de 60 ans… D’ailleurs, j’en plaisante avec mon frère Felipe. Je lui dis ‘je dois prendre ma retraite avant toi’. Il a un an de moins que moi, il a 55 ans. Et il prend sa retraite à 61 ans, alors faites le calcul » a plaisanté Luis Enrique, qui a actuellement 56 ans et qui pourrait donc faire un trait sur sa carrière d’entraîneur d’ici cinq ans au maximum.

A moins que le besoin d’exercer ce métier soit finalement trop fort et que Luis Enrique revienne sur ses propos, comme de nombreux entraîneurs l’ont fait avant lui. Avant de penser à la retraite du technicien espagnol, le PSG espère d’abord prolonger son contrat. Les négociations pour une prolongation jusqu’en 2030 sont en bonne voie, mais n’ont toujours pas abouti à un accord définitif pour le moment.