PSG : Safonov a tué Chevalier

Matvey Safonov n'a rassuré personne ce vendredi soir face à Toulouse et ce n'est pas une bonne nouvelle avant le match de Ligue des Champions face à Liverpool.

Liverpool, qui jouera samedi un match important en FA Cup contre Manchester City, a forcément jeté un oeil sur la prestation du Paris SG contre Toulouse ce vendredi. Sans être impressionnant, le PSG a fait le travail et conforte sa première place. Luis Enrique a pas mal fait tourner, mais pas au poste de gardien de but. Matvey Safonov aurait pu en profiter pour prendre confiance, mais c’est tout le contraire qui s’est déroulé. Le gardien russe s’est doublement troué sur l’action qui a mené au but toulousain, et ce n’est pas passé inaperçu.

Deux erreurs qui coûtent un but pour Safonov

Même si Lionel Charbonnier a bien pointé du doigt ces deux erreurs, cela ne va toutefois pas changer son statut à l’approche du quart de finale de Ligue des Champions face aux Reds.

« Sa prestation contre Toulouse ne suffira pas pour le mettre sur le banc de touche contre Liverpool. Mais elle n’est pas rassurante et il n’est pas rassuré. Il y a une erreur de jugement sur le rebond. Sur le corner, son placement est inversé et il se retrouve en train de reculer et de rentrer dans le but avec la balle. Ce n’est pas une erreur de technique de mains, mais de placement. Et ces deux erreurs sur la même action, ça va quand même le faire un peu gamberger, et ça peut faire gamberger tes défenseurs », a livré l’ancien gardien champion du monde avec la France en 1998, à propos de la prestation du Russe.

Les plus optimistes diront qu’il vaut mieux faire ces erreurs contre Toulouse que contre Liverpool. Les plus sceptiques vont certainement se dire que Lucas Chevalier pourrait bien de nouveau avoir sa chance si le Russe ne se réveille pas brutalement en rassurant enfin ses coéquipiers en défense.