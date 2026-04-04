PSG : Safonov a tué Chevalier

Marseille a 250 bar de budget.. Lens 50 ! Merci a plus .
aariver à la 30 eme journée pour dire ça..... avec du fric illimité. Avoue que ça fait pitié non? et tu vas aussi t estasier qd vous battrez Liverpool? vu leur match pitoyable encore cet aprem... des exploits !
Et ce soir si lille gagne on aurait fait un grand pas vers le 14 ème titre .
Et c est bien dommage.....car la page PSG epoque canal plus et meme avant sera définitivement effacer ......si le PSG quitte le PARC.
Euh, ça fait 10 fois que tu postes la même chose et visiblement personne ne veut en parler … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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