EdF : Riolo vire un joueur de la liste de Deschamps

Nouvelle désillusion pour l’AS Monaco ce jeudi soir sur la
pelouse de Strasbourg en Coupe de France (3-1). Les Monégasques sont éliminés
en huitième de finale. Maghnes Akliouche a une nouvelle fois été en difficulté.
Daniel Riolo ne pense pas que le joueur mérite d’être à nouveau sélectionné
avec les Bleus.
Révélation l’an passé avec l’AS
Monaco, il n’est désormais plus que l’ombre de lui-même sur cet exercice
2025/2026, Maghnes Akliouche
traverse une période compliquée sur le rectangle
vert. Joueur le plus utilisé cette saison du côté de Monaco
(2407 minutes,
toutes compétitions confondues), l’international français peut-il perdre sa
place pour la Coupe du monde ? Sélectionné pour les éliminatoires lors de
la fin de l’année 2025, le Monégasque compte déjà cinq sélections pour une
réalisation.
Maghnes Akliouche, une place en équipe de France menacée
Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est
cash sur la situation du joueur de 23 ans, sa place chez les Bleus est plus que
compromise. « Aujourd’hui, je ne comprendrais même pas qu’il y soit. Il ne
peut pas se cacher toute l’année derrière l’inconstance de son équipe. Tu me
dis demain le papier, il est la ‘Akliouche l’an prochain dans un autre club,
mieux entouré, il sera meilleur.’ Pas de problème, le papier met le dans un
tiroir, je veux bien y croire. Le mec avec le talent qu’il a, je veux y croire, »
explique-t-il tout en alertant par la suite que le prochain choix de club sera
décisif dans sa carrière.
« Mais attention, il a quasiment 24 ans, son pote
Ben Seghir s’est barré, ça ne marche pas. Lui, il ne va pas falloir se tromper
sur le choix du club. On a l’impression qu’il n’est plus motivé,
»
note-t-il. Cette saison, l’AS Monaco
ne trouve pas les solutions. Sportivement
le club peine à enchaîner les résultats et pointe à la 10e place en Ligue 1,
les cadres à l’image de Maghnes Akliouche souffrent d’inconstance.