PSG : Ousmane Dembélé copieusement insulté à Barcelone

La température monte aux abords du stade de Montjuic à moins de deux heures du coup d’envoi du match entre le FC Barcelone et le PSG.

L’animosité entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n’a sans doute jamais été aussi élevée. La rencontre de ce mercredi soir n’a beau compter que dans le cadre d’une phase de ligue et n’a donc rien de décisive, elle est très importante du côté de la Catalogne. La preuve avec l’ambiance électrique mise par les supporters barcelonais aux abords du stade de Montjuic à moins de deux heures du coup d’envoi du match entre le PSG et le Barça. Un homme fait notamment l’objet de copieuses insultes de la part des Socios du club catalan : Ousmane Dembélé.

Comme relayé par RMC vidéos à l’appui, le Ballon d’Or 2025, acheté par le PSG en provenance de Barcelone il y a deux ans, fait l’objet d’insultes et de chants hostiles alors même qu’il est absent pour ce déplacement puisque toujours blessé. « P*ta Dembélé » ou encore « Dembélé hijo de p*ta » ont été entonnés par les supporters du Barça. Les fans du PSG, également très nombreux à s’être déplacés en Catalogne pour ce match, tentent également de se faire entendre et se font eux aussi présents aux abords du stade. Aucun incidents graves ne sont pour l’instant à déplorer entre les fans des deux équipes.