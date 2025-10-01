ICONSPORT_272084_0526
Ousmane Dembélé

PSG : Ousmane Dembélé copieusement insulté à Barcelone

PSG01 oct. , 19:40
parCorentin Facy
0
La température monte aux abords du stade de Montjuic à moins de deux heures du coup d’envoi du match entre le FC Barcelone et le PSG.
L’animosité entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n’a sans doute jamais été aussi élevée. La rencontre de ce mercredi soir n’a beau compter que dans le cadre d’une phase de ligue et n’a donc rien de décisive, elle est très importante du côté de la Catalogne. La preuve avec l’ambiance électrique mise par les supporters barcelonais aux abords du stade de Montjuic à moins de deux heures du coup d’envoi du match entre le PSG et le Barça. Un homme fait notamment l’objet de copieuses insultes de la part des Socios du club catalan : Ousmane Dembélé.
Comme relayé par RMC vidéos à l’appui, le Ballon d’Or 2025, acheté par le PSG en provenance de Barcelone il y a deux ans, fait l’objet d’insultes et de chants hostiles alors même qu’il est absent pour ce déplacement puisque toujours blessé. « P*ta Dembélé » ou encore « Dembélé hijo de p*ta » ont été entonnés par les supporters du Barça. Les fans du PSG, également très nombreux à s’être déplacés en Catalogne pour ce match, tentent également de se faire entendre et se font eux aussi présents aux abords du stade. Aucun incidents graves ne sont pour l’instant à déplorer entre les fans des deux équipes.

Champions League

01 octobre 2025 à 21:00
FC Barcelona
21:00
Paris Saint Germain
0
Derniers commentaires

TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL

On aura des commentaires anglais (ou teuton) alors.

« L’OM sera dangereux dans toutes les compétitions » : Pierre Ménès y croit

il va retourner sa veste dans pas longtemps

OL-Salzbourg : Des prix trop chers, un stade bien vide ?

Au virage sud l abonnements est 270 E L1 + coupe de France + 4 matchs de LDC

L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !

pas autant que de monde dans ton cerveau apparemment faudrait qu'on demande a reds69 combien vous êtes

L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !

la tuile

