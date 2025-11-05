PSG : Ousmane Dembélé Ballon de plomb, ça balance à Paris

Battu par le Bayern Munich à domicile ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a perdu deux joueurs sur blessure. Outre Achraf Hakimi, le club de la capitale a perdu Ousmane Dembélé. Le ballon d’Or 2025 enchaîne les pépins et cela inquiète.

La défaite n’est sûrement pas la chose la plus importante de la soirée parisienne. Le club de la capitale a perdu sur blessure deux joueurs cadres dans cette rencontre face au Bayern Munich. Après 25 minutes de jeu, Ousmane Dembélé a dû céder sa place. En conférence de presse, Luis Enrique a précisé que cette blessure n’avait rien à voir avec celle de samedi dernier à l’ischio. Cependant, le nouveau pépin du ballon d’Or 2025 interroge sur sa capacité à enchaîner les matchs.

Dembélé inquiète

Dans le débrief du Winamax FC, Walid Acherchour a confié être inquiet concernant la suite de la saison de l’international français. Mais également, la question se pose sur la gestion de la part du staff du club de la capitale. « Comment le titulariser avec ce qu’il dit à Marquinhos après Nice. Surtout que ce n’est pas un match hyper important comptablement », explique-t-il avant de poursuivre. « Moi j’écoute, on nous dit sans cesse que le staff du PSG ne veut prendre aucun risque avec aucun joueur. Mais là, il tord le cou à cet argument. Mais au-delà de ça, je commence à être très inquiet pour Ousmane Dembélé. Vous connaissez mon avis sur la saison post ballon d’or qui m’inquiète fortement. On est en plein dedans. Depuis la finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan, ce mec-là ne peut pas enchainer. Avec toute la bienveillance du monde, depuis la finale de la Ligue des champions, il ne dribble aucun mec. Il ne peut pas presser, il ne peut pas démarrer, » déplore-t-il. Le verdict de la blessure de Dembélé sera connu dans les prochaines heures. Le Français sera-t-il apte pour le déplacement à Lyon ce week-end en Ligue 1, mais également avec l’équipe de France dès la semaine prochaine. Le ballon d’or 2025 doit retrouver sa forme pour la suite de la saison avec un double objectif club et sélection.