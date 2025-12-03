PSG, OM, Lens, ce défenseur monstrueux affole le mercato

A la recherche d'un nouveau défenseur central droitier, le Paris Saint-Germain lutte avec plusieurs gros clubs français et anglais pour s'adjuger les services de Chibuike Nwaiwu, révélation nigériane de Wolfsberger en Autriche.

Ce n'est plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain a cruellement besoin de renforts à certains postes. S'il est évident que l'entrejeu manque de profondeur et qu'une recrue au milieu de terrain ferait un bien fou à Luis Enrique, en défense, ce n'est pas non plus la folie. Un Marquinhos vieillissant, un Illya Zabarnyi loin d'être au niveau attendu, un Lucas Beraldo qui a la tête ailleurs… en bref, il y a encore de quoi perfectionner ce secteur clé. Pour cela, Luis Campos se démène en explorant de nombreuses pistes afin de trouver le défenseur central idéal. Et selon les récentes rumeurs, ce dernier pourrait venir tout droit de Bundesliga autrichienne.

C. Nwaiwu Nigéria • Âge • Défenseur Europa Conference League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Admiral Bundesliga Matchs 11 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 6 Rouge 0 Jaune Rouge 1

Le PSG affronte la Ligue 1 pour Chibuike Nwaiwu

C'est en tout cas ce qu'il faut croire de cette information de Top Mercato , selon laquelle le PSG est entré dans la course pour s'adjuger les services de Chibuike Nwaiwu. Le défenseur central nigérian, âgé de seulement 22 ans, cartonne tout en Autriche sous les couleurs de Wolfsberger. A tel point que sa valeur marchande est passée de 300 000 euros à son arrivée dans l'écurie autrichienne fin 2024, à 7 millions d'euros aujourd'hui. Son explosion n'est pas passée inaperçue du côté du PSG, qui va devoir faire face à une grande concurrence.

Le média francophone ajoute que l'OM, Lens, Lille et Strasbourg sont également sur le dossier, tout comme le Bayer Leverkusen et Leeds. Le PSG a évidemment des arguments de taille pour le convaincre de venir. Surtout que sa polyvalence est un atout majeur qui pourrait pousser Luis Campos à réagir vite, alors que Chibuike Nwaiwu est aussi capable de jouer en tant que milieu défensif.