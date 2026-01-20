PSG-OM en barrages de C1, Luis Enrique va être ravi

ICONSPORT_282905_0157

Luis Enrique se demandait si cela valait le coup de terminer dans le Top8. La réponse est vite tombée après la défaite contre le Sporting, qui laisse les barrages ouverts pour le PSG.
Certes totalement contre le cours du jeu, mais le PSG a été battu par le Sporting Portugal. Un nul contre Bilbao, deux revers donc ce mardi soir au Portugal et contre le Bayern Munich, le bilan parisien devient moyen sur sept matchs disputés. En fonction des résultats des matchs de mercredi, Paris peut se retrouver au bord de la sortie du Top8. De quoi repenser aux déclarations de Luis Enrique, pour qui l’intérêt d’être dans les huit premiers et d’éviter les barrages n’était pas forcément évident.

Encore un choc franco-français en barrage ?

A ce rythme, avant un match décisif face à Newcastle lors de la dernière journée, Paris peut très bien retrouver les barrages comme cela avait été le cas la saison dernière. A cette époque, le PSG n’avait fait qu’une bouchée du Stade Brestois pour se lancer vers une épopée européenne de premier plan.
Une nouvelle fois cette saison, le PSG peut très bien se retrouver à affronter l’AS Monaco, pour le moment dans le ventre mou du classement, ou bien l’OM en cas de revers des Marseillais ce mercredi face à Liverpool. Impossible de faire des plans sur la comète avant la dernière journée, mais un choc Paris-Marseille n’aurait rien de réjouissant pour le club de la capitale. Cette saison, le PSG s’est incliné au Vélodrome et a arraché un nul à la dernière seconde lors du Trophée des Champions.
Mais ce Clasico inédit en mode européen, aurait néanmoins beaucoup de piquant entre les deux ennemis du football français.
Derniers commentaires

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Faudrait mettre Sofanov et virer chevalier des buts. ceci dit à la même époque la saison derniere Paris était 24 ou 25 eme et on connaît la suite

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Cassé peut-être pas mais moins de folie... Paris est attendu maintenant ca joue peut-être

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

Il y avait faute sur le 1er but refusé... relou l Mais réel...après pas un match de LDC ine equipe mode L1 des champions... mauvaise mais vaillante... Paris faiblard en ce moment, le milieu n'est plus la, Hakimi manque, Doue et Dembélé pas la ..et Mayulu 🤦🏼‍♂️

L'OL et l'OM comptent leurs sous pour un défenseur coté

250.000 € par mois, avec les salaires de Garcia, Lirola et Blanco économisés l'OM a les moyens.

LdC : Le PSG crucifié par un ex-Marseillais

C'est clair... le 1er la sortie mode gardien de balle sans se coucher...le 2eme pffff mais bordel tu mets les poings... et en face Doueet Dembélé pas la...Vitinha sans Neves et avec Riz en mode vacances c'est plus la même... Ruiz je reviens dessus mais depuis pas mal de matchs c'est plus ça...bon on est habitué au caviar donc on est plus critique mais la dynamique n'est pas la, limpression d'être lannee derniere avec 2 mois de retard... meme match que Athletico l'année derniere...

