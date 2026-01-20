PSG-OM en barrages de C1, Luis Enrique va être ravi

Luis Enrique se demandait si cela valait le coup de terminer dans le Top8. La réponse est vite tombée après la défaite contre le Sporting, qui laisse les barrages ouverts pour le PSG.

Encore un choc franco-français en barrage ?

A ce rythme, avant un match décisif face à Newcastle lors de la dernière journée, Paris peut très bien retrouver les barrages comme cela avait été le cas la saison dernière. A cette époque, le PSG n’avait fait qu’une bouchée du Stade Brestois pour se lancer vers une épopée européenne de premier plan.

Une nouvelle fois cette saison, le PSG peut très bien se retrouver à affronter l’AS Monaco, pour le moment dans le ventre mou du classement, ou bien l’OM en cas de revers des Marseillais ce mercredi face à Liverpool. Impossible de faire des plans sur la comète avant la dernière journée, mais un choc Paris-Marseille n’aurait rien de réjouissant pour le club de la capitale. Cette saison, le PSG s’est incliné au Vélodrome et a arraché un nul à la dernière seconde lors du Trophée des Champions.

Mais ce Clasico inédit en mode européen, aurait néanmoins beaucoup de piquant entre les deux ennemis du football français.