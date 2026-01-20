PSG : Luis Enrique va rendre fou l’UEFA

Toujours aussi friand des contre-pieds, Luis Enrique a déploré que, si le PSG termine dans le Top8 de la Ligue des Champions, il serait amené à disputer moins de matchs et à perdre le rythme.

Ce ne sera désormais plus possible, mais Luis Enrique rêvait de rééditer le carton plein avec le PSG cette saison. L’élimination en Coupe de France met un terme à ce nouveau défi. Cela va aussi alléger le calendrier des Parisiens. Cela pourrait être une bonne nouvelle étant donnés l’état de fatigue et les blessures à répétition vécue lors de la première partie de saison, avec l’enchainement qui a suivi la Coupe du monde des clubs. Mais si à cela s’ajoute une place dans le Top8 de la Ligue des Champions , alors ce sont encore deux matchs en moins à disputer.

Luis Enrique pointe une incohérence

Et malgré la décision de l’UEFA d’avantager ceux qui terminer dans le Top8 qui permet d’éviter le barrage, et éventuellement un match compliqué face à Naples ou la Juventus par exemple, Luis Enrique n’y voit pas vraiment de positif. Et pourtant, l’instance européenne a aussi décider de favoriser ceux qui termineront aux deux premières places, en leur garantissant un match retour à domicile à chaque tour. Malgré cela, Luis Enrique se pose des questions.

« Pour être honnête, je pense que c'est important pour la confiance de l'équipe de gagner mardi et prendre les trois points. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le mieux... Parce que si on est qualifiés dans le top 8, on ne jouera pas les barrages. Et qu'il manquera déjà les matchs de la Coupe de France. C'est sûr que l'objectif c'est de gagner et de finir dans les 8 meilleures équipes, même si je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. C’est contradictoire », a livré l’entraineur espagnol, dans une sortie que personne n’avait vu venir. Visiblement, la perspective d’avoir un calendrier allégé en février, avec seulement quatre matchs, inquiète Luis Enrique, qui préfère voir son équipe enchainer.