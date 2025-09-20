ICONSPORT_271025_0604
PSG-OM : Bradley Barcola incertain contre Marseille !

PSG20 sept. , 17:00
parClaude Dautel
Déjà privé de Dembélé, Doué et Neves pour le match de dimanche soir à Marseille, le Paris Saint-Germain pourrait devoir composer avec l'absence de dernière minute de Bradley Barcola.
Le PSG a beau avoir un effectif de toute beauté, Luis Enrique va tout de même commencer à s'arracher les cheveux, notamment concernant ses choix sur le plan offensif. Pour le choc face à l'OM, les champions de France et d'Europe seront privés d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés avec l'équipe de France, mais également de Joao Neves, touché mercredi soir en Ligue des champions face à l'Atalanta. Mais, à 24 heures de la rencontre au sommet de la 5e journée de Ligue 1, c'est Bradley Barcola qui est désormais incertain contre l'Olympique de Marseille. En effet, selon Djamel, insider très bien renseigné concernant le PSG, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais n'a pas participé à la totalité de l'entraînement collectif ce samedi en raison d'un souci physique.

Barcola s'entraîne à part à la veille d'OM-PSG

A priori, rien de très grave pour Bradley Barcola, mais l'attaquant, auteur d'un doublé le week-end dernier contre le RC Lens, a ressenti un petit problème musculaire lors de l'entraînement, et il a aussitôt quitté ses coéquipiers par précaution. Impossible d'en savoir plus sur la gravité éventuelle de ce pépin physique, mais forcément avec l'enchaînement des blessures au PSG, on peut craindre l'absence de Barcola au moins pour le match tant attendu contre l'OM, dimanche au Vélodrome. Pour avoir confirmation, ou non, de l'absence de l'attaquant international français, il faudra attendre dimanche matin et l'annonce par le Paris Saint-Germain du groupe retenu par Luis Enrique pour le déplacement à Marseille.
Avec déjà deux attaquants titulaires forfait face à Marseille, Luis Enrique devra clairement revoir totalement son schéma tactique si Bradley Barcola ne montait pas dans l'avion pour la cité phocéenne dimanche. Un coup dur pour le PSG qui va voit ses joueurs rejoindre l'infirmerie les uns après les autres, et qui relance la question du recrutement d'un joker offensif dans les prochains jours pour soulager l'entraîneur du Paris SG.
Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Tu es conscient que tu te contredis en 2 phrases ? L'hôpital qui se fout de la charité.

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Gagner oui mais on s'efforcera de ne pas mettre une tôlée,pour l'image du championnat, parce sue si on colle un 4-0 à notre dauphin qui fait office de principal concurrent cela va tuer tout intérêt de la L1.

Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme

542 votes ? Bon, j'avoue, j'ai voté 2 fois mais la 2eme était pour vérifier s'il fallait un compte pour voter (réponse: non, ce qui explique les 540+ votes)... et ça ne change rien à un résultat qui n'est pas crédible. Au délà des sondages internet, j'ai pu constater récemment un réel engouement autour du PSG quand je suis allé faire une cousinade dans le sud: mes cousins, né dans les années 1980 sont fans de l'OM (du moins ceux qui s'intéressent au foot) tandis que leurs enfants sont... fans du PSG ! On a même organisé une projection de Chelsea-PSG pour permettre aux enfants (et aux autres) de suivre la finale de la coupe du monde des clubs (Lol... passé la mi-temps, les gamins ont préférés partir jouer dehors).

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

C'est évident, l'OM mangerait le Real et le PSG en temps normal c'est sûr ...

Ligue 1 : Les arbitres reçoivent une consigne sans pitié

C'est alice dans le camion de la VAR

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

