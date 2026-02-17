OM : Greenwood et De Zerbi réunis loin de Marseille ?

Le départ de Roberto De Zerbi pourrait avoir des conséquences sur l’effectif de l’OM en fin de saison. Proche de l’entraîneur italien, Mason Greenwood est susceptible de faire ses valises.

La saison très agitée vécue par l’Olympique de Marseille pourrait bien pousser des joueurs majeurs de l’équipe vers la sortie lors du prochain mercato . C’est notamment le cas du meilleur buteur olympien Mason Greenwood. Et pour cause, personne n’ignore à Marseille que l’attaquant anglais était très proche de Roberto De Zerbi, lequel avait notamment un lien très spécial avec le père de l’ancien Mancunien.

Le départ du technicien italien est une vraie tuile pour Greenwood , dont le transfert en fin de saison est une option à envisager, notamment si l’OM manque la qualification en Ligue des Champions. Cela n’étonnerait pas la presse anglaise et notamment le compte X Topskills Sports UK, qui affirme que Manchester United est toujours très attentif aux performances de son ancien joueur. Un retour chez les Red Devils est évoqué.

Le compte Le Petit OM, généralement bien informé sur l’actualité du club phocéen, va plus loin et imagine déjà les retrouvailles entre Mason Greenwood et Roberto De Zerbi à Old Trafford. « RDZ qui part à United avec Mason dans ses valises vous le voyez arriver j’espère… » a publié le compte insider sur X. Cela n’est pour l’instant que des suppositions mais un tel scénario n’est pas à exclure.

Pour l’heure, Michael Carrick n’est pas certain de rester sur le banc de Manchester United au-delà du mois de juin. Et pour lui succéder, Roberto De Zerbi fait clairement partie des pistes étudiées par le board du club anglais. L’ex-entraîneur de l’OM figurait notamment dans les petits papiers de Manchester United il y a un an et demi, avant de finalement prendre la direction de Marseille.

De Zerbi et Greenwood réunis à Man United ?

Nul doute que s’il venait à s’engager chez les Red Devils et que la question lui est posée, « RDZ » se montrerait très favorable à la signature de Mason Greenwood, avec qui il n’a pas eu de problème majeur à l’OM durant un an et demi et dont la progression est assez évidente. Reste à savoir si en Angleterre, le retour du numéro 10 de l’Olympique de Marseille serait acceptée alors que Greenwood est banni Outre-Manche depuis l’affaire de violence conjugale dont il a fait l’objet.